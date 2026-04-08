Wall Street acorda a brilhar e tecnologia lidera ânimos. Micron dispara 8%

A bolsa de Wall Street acordou com fortes subidas, em linha com os ganhos registados na sessão desta quarta-feira, na Europa e Ásia. Os investidores estão a reagir com alegria ao anúncio do cessar-fogo entre EUA, Israel e Irão.

Depois de várias semanas marcadas por descidas bruscas, o sentimento é hoje particularmente positivo no setor tecnológico, na medida em que o índice Nasdaq sobe 3%. Em simultâneo, o Nasdaq 100, que junta as 100 maiores cotadas do índice principal, ganha igualmente 3%, pelas 14h41.

Sobressaem valorizações nas capitalizações da Micron (8%), Amazon (3,4%), Alphabet (4,1%), Meta (4,5%) e TSMC (6,3%). Em simultâneo, a gigante dos chips Nvidia sobe 2,7%.

Em simultâneo, o índice de referência S&P 500 adianta-se 2,46% e o índice industrial Dow Jones soma 2,90%, pelo que recuperam parte das perdas observadas desde o início da guerra.

Energia leva murro no estômago

Fruto dos sinais de pacificação do conflito do Médio Oriente, registam-se também tombos próximos de 16% no Brent, negociado na Europa e 17,6% no WTI, negociado nos EUA.

Posto isto, as petrolíferas registam quedas que ultrapassam, em vários casos, os 10%.