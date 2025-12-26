Wall Street no centro das atenções enquanto bolsas europeias folgam

As bolsas europeias fazem uma pausa esta sexta‑feira, 26, devido a feriados, colocando o foco em Wall Street, onde as sessões decorrem normalmente. Com vários índices europeus, como o Ibex 35 e o EuroStoxx 50, inativos, a atividade deverá ser reduzida e os volumes de negociação limitados.Os mercados de futuros apontam para aberturas ligeiramente positivas no S&P 500 e no Nasdaq 100, mas sem trajetórias de forte progresso face aos níveis atuais. No conjunto do ano, a bolsa global regista uma subida de 20,6% desde o início de 2025. As projeções compiladas pela Bloomberg sugerem ainda um potencial adicional de cerca de 14% para o próximo ano.Os analistas destacam dois motores para este sentimento positivo: a perspetiva de crescimento dos lucros empresariais ao longo dos próximos doze meses e uma possível flexibilização da política monetária por parte da Reserva Federal, fatores que poderão sustentar novos ganhos em Wall Street..Wall Street baixa 6% e perdas nas capitalizações ascendem a 6,4 biliões USD