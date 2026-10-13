Michèle Chantôme distinguida com o Prémio de Carreira ASI Gérard Basset em Lisboa

Michèle Chantôme foi anunciada como a vencedora do prestigiado Prémio ASI Gérard Basset de Carreira (ASI Gérard Basset Lifetime Achievement Award). O anúncio ocorreu durante um jantar de gala exclusivo para convidados no Pavilhão de Exposições da Tapada da Ajuda, no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa. O evento foi organizado conjuntamente pela Association de la Sommellerie Internationale (ASI) e pela Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro), entidade que reúne 19 municípios da região do Douro.

Atribuído apenas uma vez a cada quatro anos, este prémio reconhece uma personalidade cujo percurso demonstra um compromisso e dedicação excecionais à sommellerie, ao vinho e à hospitalidade. A distinção homenageia a memória de Gérard Basset OBE, cujo legado de generosidade e entrega continua a inspirar a comunidade internacional. Como patrocinadora principal e co-anfitriã, a CIM Douro trouxe à capital portuguesa a identidade cultural e a tradição do Alto Douro Vinhateiro, território inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO em 2001.

Conhecida afetuosamente como a "madrinha dos sommeliers", Michèle Chantôme iniciou a sua ligação à profissão na década de 1960, através de relações públicas para casas de Cognac e Champagne. O seu envolvimento cresceu com o Troféu Ruinart e com o incentivo à criação de numerosas associações nacionais. Desde a década de 1980, desempenhou diversas funções na ASI, incluindo as de Secretária-Geral, diretora de comissões, Vice-Presidente regional e, sob a presidência de William Wouters, Embaixadora da ASI. Chantôme tem sido também uma forte defensora da formação, apoiando o desenvolvimento do Diploma ASI e de novos níveis de certificação.

A atribuição do prémio reveste-se de um significado pessoal especial, dado que Chantôme conheceu Gérard Basset em 1992. A amizade evoluiu para uma estreita colaboração na ASI, e Chantôme foi instrumental na criação deste prémio, desenhado em conjunto com a viúva de Gérard, Nina, e o filho, Romané Basset. Romané destacou o seu "trabalho incansável" para fortalecer a comunidade, enquanto Nina Basset afirmou que Gérard estaria orgulhoso por ver Michèle ser homenageada em Lisboa.

A homenagem decorreu na semana do Concurso ASI de Melhor Escanção do Mundo 2026 (World Best Sommelier 2026). A final do concurso terá lugar a 16 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com transmissão em direto no canal de YouTube da ASI. A Associação dos Escanções de Portugal (AEP), fundada em 1969, é a associação anfitriã oficial do evento, que acontece pela primeira vez em Portugal.