BeyondComposite selecionada para projeto europeu de segurança e defesa de 115 milhões de euros

A portuguesa BeyondComposite, especializada no desenvolvimento e produção de materiais compósitos avançados, foi selecionada para integrar o programa europeu de desenvolvimento de veículos blindados terrestres, o Famous 3. Este projeto tem um orçamento de 115 milhões de euros, dos quais 79 milhões de euros financiados pelo Fundo Europeu de Defesa da União Europeia.

A BeyondComposite é a única empresa nacional a integrar o consórcio, que reúne 43 entidades de 15 países, estando responsável pelo desenvolvimento de subestruturas em materiais compósitos avançados para veículos militares ligeiros, adianta em comunicado.

As soluções da BeyondComposite vão permitir reduzir o peso do veículo, mantendo os níveis de proteção balística, através da substituição do aço por compósitos avançados.

Os materiais desenvolvidos pela empresa portuguesa garantem ainda resistência ao fogo e chama, redução da assinatura infravermelha e uma maior capacidade de absorção de energia em caso de impacto.

Durante este projeto, a BeyondComposite tem de entregar protótipos funcionais validados, prontos para integração nos veículos.

O comunicado revela que o projeto vai agora para a sua terceira edição, com o objetivo de levar as tecnologias desenvolvidas a um nível de maturidade superior, cobrindo três plataformas: o ATV (veículo todo-o-terreno, liderado pela finlandesa Patria), o LAV (veículo blindado ligeiro, liderado pela francesa Arquus) e a modernização do tanque Leopard II ( liderada pela grega ISD).

Este programa "visa reforçar a autonomia estratégica europeia no setor da defesa, aumentando a interoperabilidade e a padronização entre as frotas militares dos vários Estados-Membros", adianta ainda o comunicado.

Para a BeyondComposite, a integração neste projeto permite "consolidar relações de longo prazo com os fabricantes de veículos e plataformas (OEMs), fornecedores de materiais e atores de nível sistémico em toda a União Europeia".

Na nota enviada à imprensa, Fernando Cunha, CEO da BeyondComposite, afirma que “a integração do consórcio Famous 3 e a sua seleção pela Fundo Europeu de Defesa da União Europeia são um reconhecimento da capacidade de inovação e excelência dos materiais desenvolvidos pela BeyondComposite".

Como defende o responsável, "Portugal passa a estar presente na vanguarda europeia do fabrico de soluções para o sector da defesa e segurança, contribuindo para o reforço da sua autonomia de defesa e potenciando o conhecimento e a cooperação entre empresas e estados”.

A BeyondComposite foi fundada em 2018 por investigadores da Universidade do Minho é é hoje uma referência em engenharia e materiais de alta performance.