DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Negócios

Bricomarché vai investir 60 milhões na abertura de 20 novas lojas até 2030

Insígnia do grupo Os Mosqueteiros registou um crescimento de 9,5% no volume de negócios em 2024. Desempenho é justificado por um modelo de proximidade e pela aposta em soluções práticas e acessíveis.
Paulo Alves, administrador do Bricomarché.
Paulo Alves, administrador do Bricomarché. D.R.
Publicado a

O Bricomarché, marca do grupo Os Mosqueteiros, quer investir 60 milhões de euros na abertura de 20 novas lojas em Portugal até 2030. Este movimento de consolidação num mercado competitivo como o português deve-se à confiança no modelo de negócio. Segundo Paulo Alves, administrador da insígnia, “o que diferencia o Bricomarché é o modelo de proximidade e gestão independente”, que “garante respostas locais e uma relação de confiança”. A oferta num mesmo espaço de artigos de bricolage, decoração, jardim, animais e construção, “é um valor acrescentado face a operadores mais centralizados” e, nessa medida, “acreditamos que há espaço para crescer”, frisa o responsável.

O plano de crescimento integra também a remodelação e modernização progressiva das 60 lojas em operação. Segundo Paulo Alves, o objetivo é integrar um novo conceito em todas as unidades, projeto que implica um orçamento anual de 2,5 milhões de euros. Como explica, “iniciámos o processo de remodelação de lojas em 2019, evoluindo para diferentes formatos - Essencial, Generalista e Especialista - e investindo em serviços que valorizam a experiência de compra, como o Click & Collect e o Bati Drive”. Cada espaço é organizado em cinco setores, para facilitar “uma navegação intuitiva e uma resposta completa às necessidades” dos clientes, acrescenta.

Os 43 aderentes - empresários independentes, que detêm e dirigem a sua loja ou lojas Bricomarché, e ocupam um cargo na estrutura a montante -, já manifestaram vontade de continuar esta evolução. Por isso, Paulo Alves prevê que “no curto prazo todas as lojas estejam sob o mesmo conceito”. Neste momento, contam-se mais de 30 espaços intervencionados, sendo que cada adaptação significa um investimento médio de 350 mil.

Proximidade e independência

Para o administrador, este modelo de gestão independente, “com empresários locais que conhecem de perto as suas comunidades, tem sido um fator determinante” para o desempenho e evolução da insígnia no país. Como sublinha, “a proximidade é um dos pilares do nosso sucesso. Não estamos apenas perto em termos geográficos, conhecemos as pessoas, os seus projetos e expectativas” e “apresentamos soluções práticas e acessíveis”.

No ano passado, exercício em que abriu mais quatro lojas, o Bricomarché registou uma faturação superior a 201 milhões de euros, o que representou um crescimento de 9,6% face a 2023. Este desempenho valeu cerca de 9,5% do volume de negócios do grupo Os Mosqueteiros em Portugal (exceptuando a atividade dos combustíveis), que ultrapassou os 2,1 mil milhões de euros.

Segundo Paulo Alves, todas as cinco áreas de atuação da insígnia “têm uma procura consistente”, embora tradicionalmente a bricolage, decoração e jardim assumam uma fatia mais relevante na faturação. O DIY (Do It Yourself ou “faça você mesmo”) registou um pico de vendas na pandemia, mas ainda hoje “vemos que os consumidores continuam a valorizar o ‘fazer em casa’ tanto por questões de poupança como pela experiência e prazer do bricolage”. É um mercado que estabilizou, mas que permanece sólido, frisa.

Combater a inflação

O negócio, como tantos outros, sofreu com o aumento dos custos de produção dos artigos, nomeadamente dos materiais de construção. Para reduzir o impacto da inflação nas vendas da marca, o Bricomarché apostou numa combinação de três fatores: “negociação com fornecedores, aposta em marca própria competitiva e eficiência operacional”. “Trabalhamos com processos auditados e indicadores de desempenho, o que garante qualidade, segurança e preços justos, protegendo ao máximo o consumidor face à inflação”, sublinha.

Paulo Alves lembra que este trabalho tem sido reconhecido externamente. O Bricomarché foi distinguido como Marca Recomendada na categoria de Obras, Bricolage e Jardim, distinção atribuída pelos consumidores através do Portal da Queixa, e, pelo segundo ano consecutivo, como A Melhor Loja de Portugal na categoria de Bricolage e Jardim. O Bricomarché está há 27 anos em Portugal e afirma-se como a maior rede nacional de lojas deste setor. No total da rede, é responsável por mais de mil postos de trabalho no país.

Paulo Alves, administrador do Bricomarché.
Indústria do mar quer recrutar mais de mil pessoas em Lisboa
Paulo Alves, administrador do Bricomarché.
Portugal perde projetos de investimento direto estrangeiro com incerteza económica e política na Europa
Comércio
construção
edição impressa
bricolage

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt