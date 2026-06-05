Bynd tem fundo de 30 milhões para aplicar em startups tecnológicas

A Bynd VC, capital de risco ibérica direcionada para startups em fases pré-seed e seed, criou um fundo de 30 milhões de euros para investir em novos negócios com forte componente tecnológica e potencial de escalabilidade. Neste momento, está em conversações avançadas com mais de uma dezena de empresas, diz Tomás Penaguião, partner da Bynd. A capital de risco procura "equipas ambiciosas, a desenvolver produtos inovadores e com capacidade de transformar estruturalmente os seus mercados".

É um processo longo e exigente. Como explica o responsável, "todos os anos analisamos cerca de 3000 startups, reunimos com, aproximadamente, 1000 e investimos, em média, em 10 a 12 empresas". A seleção tem por base a qualidade da equipa fundadora, a diferenciação tecnológica, a dimensão e dinâmica do mercado, os sinais de validação e o racional de investimento. Tomás Penaguião frisa que o fator mais relevante é a qualidade dos fundadores. "Procuramos equipas que sejam complementares, com capacidade de executar, de pensar estrategicamente e de atrair talento", sublinha. Ambição e resiliência são também aspetos valorizados.

Para entrar no radar da Bynd, as startups têm de operar no espaço ibérico. É esse o território alvo da capital de risco, que está especialmente interessada em novos negócios ligados à Inteligência Artificial, software B2B verticalizado, cibersegurança, clima e tecnologias aplicadas à indústria. Segundo explica Tomás Penaguião, "mais do que tendências, interessam-nos setores onde a tecnologia esteja a redefinir cadeias de valor e até a criar novas categorias de mercado".

Este é o terceiro fundo gerido pela Bynd. Já conta dois anos e tem atualmente 17 empresas em portefólio, das quais cerca de um terço tem ligação a Portugal e os restantes dois terços a Espanha. A maioria destas startups tem a Inteligência Artificial como tecnologia core, aplicada a setores como o financeiro, jurídico, comercial, marketing e indústria. O fundo tem ainda exposição a áreas como a sustentabilidade, publicidade e espaço, sempre com a tecnologia em destaque. O objetivo é investir entre 30 a 40 startups ao longo do ciclo do fundo, diz o responsável. O Fundo III atraiu capital de cerca de 50 investidores, entre os quais o espanhol Fond-ICO, o grupo industrial português Nors e a Caixa Capital, além de sociedades familiares e outras entidades privadas.