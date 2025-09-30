Comissão Europeia aprova aquisição de Versace por Prada

A Comissão Europeia aprovou esta terça-feira, 30 d esetembro, a aquisição do controlo exclusivo da marca de moda e alta-costura e outros produtos de luxo Givi Holding S.r.l (Versace) pela homóloga Prada S.p.A., ambas de Itália.De acordo com informação do executivo comunitário, a operação, aprovada ao abrigo do Regulamento das Concentrações da União Europeia, diz respeito principalmente à conceção, fabrico e distribuição de artigos de luxo.A Comissão concluiu que a operação notificada não suscitava preocupações em matéria de concorrência, dadas as limitadas posições de mercado das empresas resultantes da operação proposta. A operação notificada foi examinada no âmbito do procedimento simplificado de análise das concentrações.Tanto a Prada, fundada em 1913, quanto a Versace, desde 1978, são marcas de luxo italianas..Prada compra Versace por 1,25 mil milhões de euros