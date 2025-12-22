Concorrência dá luz verde à aquisição da Torre Oriente pela Sonae Sierra

A Autoridade da Concorrência (AdC) tornou esta segunda-feira, 22 de dezembro, pública uma "decisão de não oposição" à operação de concentração resultante da aquisição da Torre Oriente pela Sonae Sierra, considerando que "não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência".A operação, comunicada à AdC em 24 de novembro, consiste na aquisição do controlo exclusivo da Torre Oriente - SIC Imobiliária Fechada pela Sonae Sierra, SGPS, "mediante um contrato duradouro de gestão".A Sonae Sierra é controlada pela Sonae, SGPS e tem por atividade o desenvolvimento, investimento e gestão de centros comerciais e outros ativos imobiliários, bem como a prestação de serviços de investimento, desenvolvimento e gestão imobiliária.A Torre Oriente, um espaço de escritórios localizado em Lisboa, é detida pela Torre Oriente GmbH & Co. KG.A decisão da AdC, tomada em 19 de dezembro, enquadra-se nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 50.º da Lei da Concorrência, uma vez que a operação de concentração "não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste".