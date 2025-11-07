Construir casas novas ficou mais caro 4,8% em setembro

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 4,8% em setembro face ao mesmo mês de 2024 e 1,1 pontos percentuais (pp) acima de agosto de 2025, perspetiva o Instituto Nacional de Estatística (INE).De acordo com o Índice de Custos de Construção de Habitação Nova, divulgado esta sexta-feira. 7 de novembro, pelo INE, o preço dos materiais registou uma variação homóloga de 1,4% e o custo da mão de obra aumentou 8,8%.O custo da mão de obra contribuiu com 4 pp para a formação da taxa de variação homóloga do índice e os materiais registaram um contributo de 0,8 pp, adianta o INE.O preço dos vidros e espelhos registaram uma subida de cerca de 30% e o betão pronto um aumento da ordem dos 5%. Já o custo dos betumes, a chapa de aço macio e galvanizada e os tubos de PVC apresentou uma quebra de cerca de 5%. .Número de casas vendidas este ano em Portugal vai chegar quase a 170 mil.Metade dos seniores perdeu\npoder de compra no último ano\n