Delta Airlines lança rota Porto/Nova Iorque a 22 de maio

A Delta Air Lines inicia a 22 de maio uma ligação diária direta entre o Porto e Nova Iorque. A companhia aérea norte-americana está a apostar no reforço das ligações entre a Europa e os EUA, apesar do clima de elevada incerteza provocado pela guerra no Médio Oriente.

No Porto, esta nova ligação representa "confiança, visão e o reconhecimento do Porto e Norte como destino", sublinhou ontem, 26 de março, Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, no evento de lançamento da rota.

Na sua opinião, a guerra do Médio Oriente poderá criar um novo movimento de turistas para Portugal. Como afirmou à margem da cerimónia, "é óbvio que temos a oportunidade de receber fluxos que deixam de ir para outras partes do mundo e procuram países que lhes ofereçam segurança. Podemos, de facto, ter acesso a fluxos que se destinavam anteriormente à Ásia Pacífico ou mesmo ao Médio Oriente".

Neste momento, os eventuais receios provocados pela guerra não estão a afetar o turismo na região. Segundo Luís Pedro Martins, "ainda não tivemos impacto nenhum deste conflito. O Porto e Norte está a crescer acima da média nacional, a par com números de 2025".

Para esta época da Páscoa, "estamos com 80% de taxa de ocupação. Em destinos como Porto e Braga chega aos 85%". O responsável está também a contar com "as reservas de última hora", que, acredita, "mais do que nunca, vão acontecer". Luís Pedro Martins frisa que o destino é procurado por muitas nacionalidades. "Os nossos mercados, felizmente, hoje são vastos", diz.

A nova ligação entre o Porto e Nova Iorque é também vista como uma alavanca ao turismo e à economia da região. "Esta ligação é provavelmente a mais desejada de todas", sublinha Luís Pedro Martins. A rota surge num contexto de forte crescimento do mercado norte-americano na região. Como aponta, em 2019, estava na cauda do top 10 e agora ocupa o segundo lugar.

Para Miguel Mota, responsável em Portugal da Air France/KLM e Delta Airlines, a ligação permitirá "potenciar a conectividade" entre os dois países e desenvolver o tecido empresarial. Na sua opinião, as empresas vão poder "aumentar a eficiência e produtividade" com uma rota direta para Nova Iorque.

Turistas e empresários podem, a partir de 22 de maio, viajar entre o Porto e o hub da Delta no aeroporto JFK, em Nova Iorque, onde a companhia aérea opera mais de 200 partidas para mais de 100 destinos.