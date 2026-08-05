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Dona da Paladin compra marca de alimentação saudável Diese

Casa Mendes Gonçalves alarga portofólio aos produtos alimentares saudáveis, mas não revela valor do investimento. Diese já está no mercado com imagem renovada e nova gama de alimentos.
Foto: D.R.
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A Casa Mendes Gonçalves, dona da Paladin, anunciou esta quarta-feira, 5 de agosto, a aquisição da marca de alimentação saudável Diese. Com esta operação, cujo valor não foi divulgado, a empresa da Golegã entra numa nova área de negócio, a nutrição consciente, e reforça a sua estratégia enquanto “casa de marcas”, diz em comunicado.

Com a aquisição e relançamento da Diese, a Casa Mendes Gonçalves segue a estratégia de "continuar a investir em marcas portuguesas com história, potencial de crescimento e capacidade de responder às novas tendências de consumo" e de consolidar "o posicionamento da empresa nas áreas da inovação, sustentabilidade e alimentação do futuro".

A integração da Diese na empresa da Paladin é acompanhada por uma identidade renovada e novas gamas de produtos. Para já, a oferta integra vinagres de sidra e cremes de frutos secos, num formato top-up inovador no mercado, para maior praticidade. Ao longo do ano, estão previstos lançamentos de novos produtos.

A Diese é uma marca portuguesa, criada em 1955.

A Casa Mendes Gonçalves é uma empresa do setor alimentar, dedicada à produção e distribuição de produtos como vinagres, molhos e piri-piri. É dona das marcas Paladin, Peninsular, Moreno, Sacana, Biomit, Rubies in the Rubble, Dona Pureza e, agora, também da Diese.

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