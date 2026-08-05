Dona da Paladin compra marca de alimentação saudável Diese

A Casa Mendes Gonçalves, dona da Paladin, anunciou esta quarta-feira, 5 de agosto, a aquisição da marca de alimentação saudável Diese. Com esta operação, cujo valor não foi divulgado, a empresa da Golegã entra numa nova área de negócio, a nutrição consciente, e reforça a sua estratégia enquanto “casa de marcas”, diz em comunicado.

Com a aquisição e relançamento da Diese, a Casa Mendes Gonçalves segue a estratégia de "continuar a investir em marcas portuguesas com história, potencial de crescimento e capacidade de responder às novas tendências de consumo" e de consolidar "o posicionamento da empresa nas áreas da inovação, sustentabilidade e alimentação do futuro".

A integração da Diese na empresa da Paladin é acompanhada por uma identidade renovada e novas gamas de produtos. Para já, a oferta integra vinagres de sidra e cremes de frutos secos, num formato top-up inovador no mercado, para maior praticidade. Ao longo do ano, estão previstos lançamentos de novos produtos.

A Diese é uma marca portuguesa, criada em 1955.

A Casa Mendes Gonçalves é uma empresa do setor alimentar, dedicada à produção e distribuição de produtos como vinagres, molhos e piri-piri. É dona das marcas Paladin, Peninsular, Moreno, Sacana, Biomit, Rubies in the Rubble, Dona Pureza e, agora, também da Diese.