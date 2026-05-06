Era regista trimestre histórico com vendas a ultrapassarem os 600 milhões de euros

A rede imobiliária Era registou um volume de negócios superior a 600 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um crescimento de 8,3% face ao mesmo período de 2025. Foram concretizadas 3070 transações nos primeiros três meses do ano. Esta performance gerou uma faturação de 30 milhões de euros, um aumento homólogo de mais 8%, revela a marca esta quarta-feira, 6 de maio.

Segundo comunicado, estes são os melhores resultados da sua história em Portugal. "Os três primeiros meses do ano ficaram marcados por uma evolução positiva, com janeiro e fevereiro a evidenciarem estabilidade e crescimento moderado, e março a destacar-se como o melhor mês" do trimestre, diz a rede.

O ticket médio atingiu os 219 mil euros nos dois primeiros meses do ano e cresceu para 236,3 mil euros em março. No total do trimestre, fixou-se nos 225 mil euros, uma valorização homóloga em 2% devido ao impacto da obra nova, adianta.

Os portugueses representaram 84% do total de transações. O Brasil foi o principal mercado externo (peso de 2,5%), seguido do Reino Unido (0,5%) e de Angola (0,4%).

Os apartamentos foram o tipo de imóvel mais transacionado, representando cerca de 51% das vendas, seguidos pelas moradias, com 32%, e pelos terrenos, 9%.

A Era angariou perto de 9200 imóveis ao longo do trimestre, um crescimento de 4% face ao período homólogo. Março destacou-se com mais de 3500 angariações, um aumento de 26% face ao mês anterior, adianta.

Para Rui Torgal, CEO da Era Portugal, “os resultados deste primeiro trimestre demonstram a capacidade da rede para crescer de forma consistente, mesmo num contexto com sinais mais desafiantes". Segundo frisa no comunicado, a rede assistiu "a um aumento simultâneo do volume de negócios e do valor médio das transações, o que evidencia uma maior eficiência e capacidade de gerar valor”.