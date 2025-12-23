FEP Junior Consulting ganha nova certificação em ano de crescimento

A FEP Junior Consulting (FJC), júnior empresa da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, obteve este ano a certificação pela norma NP 4469:2019, que comprova ter um sistema de gestão de responsabilidade social de acordo com os princípios internacionais. Esta certificação "reflete o compromisso com práticas de governação ética, envolvimento comunitário e preocupação ambiental", assinala em comunicado. Este foi um ano de "crescimento significativo em diversas vertentes", realça a júnior empresa da Faculdade de Economia do Porto (FEP). A FJC, constituída e gerida unicamente por estudantes, registou "um aumento considerável do volume de projetos concluídos, superando o número alcançado em anos anteriores". Ao longo de 2025, a FJC estabeleceu novas parcerias estratégicas com empresas como McKinsey & Company, Deloitte e Iberis Capital. Está também a realizar projetos de consultoria com Super Bock Group, MultiOpticas, Mistolin Pro e Banco Alimentar.No comunicado, destaca ainda o "crescimento do projeto OPORT(O)NIDADE", desenhado para prestar consultoria gratuita a pequenos negócios no Porto.Segundo os estudantes da júnior empresa da FEP, "dezenas de comerciantes locais têm beneficiado de apoio em diversas áreas, como finanças, marketing e logística". O projeto é um contributo para "um tecido empresarial mais resiliente e adaptado aos desafios do futuro", salientam.A júnior empresa da FEP pretende ser um laboratório de preparação dos seus membros para o mercado de trabalho e um motor de empreendedorismo. É também certificada pela norma ISO 9001:2015, o que valida o seu sistema de gestão de qualidade..Falta de "visão industrial" e "capacidade financeira" do país\nexplicam venda da Secil à Molins.Maria Amélia Cupertino de Miranda. “Longevidade sem equidade não é progresso”