FEP Junior Consulting ganha nova certificação em ano de crescimento

No balanço do ano, a júnior empresa da Faculdade de Economia do Porto destaca os projetos de consultoria que está a desenvolver paras empresas como a Super Bock e a MultiOpticas.
A equipa da FEP Junior Consulting.
A FEP Junior Consulting (FJC), júnior empresa da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, obteve este ano a certificação pela norma NP 4469:2019, que comprova ter um sistema de gestão de responsabilidade social de acordo com os princípios internacionais.

Esta certificação "reflete o compromisso com práticas de governação ética, envolvimento comunitário e preocupação ambiental", assinala em comunicado.

Este foi um ano de "crescimento significativo em diversas vertentes", realça a júnior empresa da Faculdade de Economia do Porto (FEP).

A FJC, constituída e gerida unicamente por estudantes, registou "um aumento considerável do volume de projetos concluídos, superando o número alcançado em anos anteriores".

Ao longo de 2025, a FJC estabeleceu novas parcerias estratégicas com empresas como McKinsey & Company, Deloitte e Iberis Capital. Está também a realizar projetos de consultoria com Super Bock Group, MultiOpticas, Mistolin Pro e Banco Alimentar.

No comunicado, destaca ainda o "crescimento do projeto OPORT(O)NIDADE", desenhado para prestar consultoria gratuita a pequenos negócios no Porto.

Segundo os estudantes da júnior empresa da FEP, "dezenas de comerciantes locais têm beneficiado de apoio em diversas áreas, como finanças, marketing e logística". O projeto é um contributo para "um tecido empresarial mais resiliente e adaptado aos desafios do futuro", salientam.

A júnior empresa da FEP pretende ser um laboratório de preparação dos seus membros para o mercado de trabalho e um motor de empreendedorismo. É também certificada pela norma ISO 9001:2015, o que valida o seu sistema de gestão de qualidade.

