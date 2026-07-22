Fundação Âncora quer construir mil casas para arrendar em cinco anos

A Fundação Âncora tem um projeto ambicioso para dinamizar o mercado de arrendamento nas principais cidades portuguesas, assente num modelo ainda inexplorado no país. Esta entidade, que começa agora a apresentar-se aos stakeholders, quer construir ou reabilitar mil casas num prazo de cinco anos, destinadas a profissionais com rendimentos mensais entre os 1200 e 2500 euros. O investimento previsto até 2031 ronda os 200 milhões de euros.

Esta é a primeira fase de um plano, cujo horizonte temporal se estende até 2045 e envolve a criação de um parque habitacional de 100 mil fogos. A concretização exige a reunião de vários parceiros: autarquias, misericórdias e IPSS, promotores e construtores, banca e investidores particulares, explica Pedro Sarmento, o criador da Fundação Âncora, ao DN. Nesta fase, o radar está centrado nos municípios de Lisboa, Oeiras, Cascais, Sintra, Évora, Coimbra e Porto.

O modelo começou a ser desenhado há cerca de um ano por Sarmento, engenheiro mecânico de formação, que fez carreira em Espanha como consultor de empresas e fundos de investimento. Analisou os exemplos de Viena de Áustria, onde 43% da habitação é pública ou cooperativa, dos Países Baixos, cuja solução habitacional para mais de 20% da população assenta num sistema de associações de lucro limitado, verificou que em Paris 25% do stock das casas é público e a cidade tem o objetivo de atingir a fasquia de 40% até 2035, e confrontou-se com os residuais 2% de habitação pública em Portugal.

Criou um think tank sobre o tema habitação, reuniu amigos, consultores, advogados e, no início deste ano, constituiu a Fundação Âncora. A visão de Pedro Sarmento, que assume a presidência do conselho de administração, é criar uma infraestrutura habitacional dentro da filosofia da cidade dos 15 minutos e num espírito de comunidade, com rendas acessíveis à classe média trabalhadora (taxa de esforço inferior a 35%) e contratos de longa duração. Nos últimos meses, o empreendedor tem-se multiplicado em contactos. Já se reuniu com câmaras, misericórdias, banca. Admite que o modelo não é perceptível num primeiro encontro, mas os contactos têm-se repetido, garante. “Decorrem várias negociações”, mas “não vamos apresentar nada até ao final do ano”, diz.