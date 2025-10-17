GMS Store quer mais marcas para juntar à Apple e B&O

A GMS Store, parceira da Apple e a principal distribuidora da Bang & Olufsen (B&O) em Portugal, está interessada em representar mais marcas premium no mercado nacional. André Marques da Silva, CEO da empresa, afirma que está a olhar para marcas multinacionais de outros setores, nomeadamente o alimentar, mas sempre com o foco no luxo. “O país tem gente com muito dinheiro e é esse posicionamento que me interessa”, frisa. “Há muito para fazer neste mercado em Portugal e oportunidades para aproveitar”. E mais não adianta, pois “o segredo é a alma do negócio”, diz, servindo-se de uma máxima enraizada entre os empresários nacionais. Segundo André Marques da Silva, as tendências do mercado apontam para “uma preferência por um luxo mais discreto, sustentável e tecnológico”, com os consumidores a procurarem “qualidade, personalização e ligação à natureza, em vez de ostentação”. Na sua opinião, “o conceito de ‘quiet luxury’ está a dominar a escolha e Portugal continua a atrair investidores e turistas de elevado rendimento”, com destaque para Lisboa, Cascais, Porto e Algarve, que procuram essa ideia de exclusividade e altíssima personalização e qualidade de serviços e bens”, sublinha. Para além da Apple e B&O, a GMS Store já representa a Marshall, Sonos, Bose, DJI, Sennheiser e Bowers & Wilkins e, mais recentemente, a C SEED. Como sublinha, “não procuramos quantidade, mas sim trazer para Portugal marcas verdadeiramente premium, que acrescentem valor ao ecossistema tecnológico e de estilo de vida”. A GMS Store detém 12 espaços comerciais no país especializados em produtos Apple, a que soma uma loja de comércio online e centros de assistência autorizados, os GMS Care. Segundo André Marques da Silva, a rede diferencia-se pela experiência que proporciona: os clientes beneficiam de um serviço focado no universo Apple, que inclui aconselhamento na loja e suporte pós-venda. “É o nosso conhecimento profundo do ecossistema Apple e a nossa proximidade com o consumidor que nos distinguem no mercado”, acredita.A empresa é também o principal distribuidor da B&O em Portugal, explorando cinco lojas entre Lisboa e Porto. André Marques da Silva sublinha que cada espaço da marca foi pensado para que o cliente possa “sentir a essência da B&O, conhecer de perto o design icónico e viver a qualidade sonora e visual”. O universo empresarial de André Marques da Silva estende-se ainda à MSCar, empresa que representa 17 marcas de automóveis no Algarve, entre as quais a chinesa BYD. A MSCar vende carros novos e usados, e tem ainda oficina de reparações. Segundo o empresário, é o maior grupo de mobilidade do Algarve. A faturação acumulada de todos estes negócios ronda os 100 milhões de euros. André Marques da Silva prevê um crescimento nas vendas, mas “não em saltos elevados”. .Bricomarché vai investir 60 milhões na abertura de 20 novas lojas até 2030.Metade dos seniores perdeu\npoder de compra no último ano\n