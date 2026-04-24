Grupo ACA quer combater crise habitacional com a construção de 300 fogos por ano

A ACA Real Estate, empresa do universo do grupo ACA, está a analisar oportunidades para construir habitação em Aveiro, Vila Nova de Gaia e Lisboa, a um ritmo de 300 casas por ano. Segundo revela, tem um modelo operacional que permite a construção de cinco edifícios por ano, com um mínimo de 60 fogos cada. O foco é a classe média.

A subsidiária da construtora de Famalicão frisa que reúne um conjunto de vantagens competitivas que garantem esta velocidade de execução, nomeadamente a função de promotor, projetista e empreiteiro. Em comunicado, defende que esta integração permite eliminar "as derrapagens de custo e prazo que afetam tipicamente entre 10 e 20% dos projetos do setor".

No desenvolvimento destes projetos, a ACA Real Estate conta com o financiamento casa-mãe, e também com a captação de capital de family offices nacionais e internacionais.

A entrada em Aveiro, Gaia e Lisboa irá materializar-se na expansão da marca própria Pousio. Dentro deste modelo residencial, a promotora imobiliária concebeu já três blocos no Porto. O primeiro edifício está colocado a 100% e o segundo, com obra em curso, tem 50% de frações comercializadas. Quando atingir os 70%, objetivo a alcançar até setembro, fará o lançamento da terceira fase.

Em Guimarães, a marca Pousio desenvolveu um empreendimento de 69 apartamentos que, ainda na fase de lançamento, foi integralmente comercializado. O início da obra está previsto para maio, mês em que irá arrancar com as vendas de um segundo edifício em Guimarães, com 100 unidades.

Todos os edifícios terão ginásio, coworking e áreas de bem-estar.

Segundo o comunicado, estas quatro frentes de obra traduzem um investimento que ultrapassa os 200 milhões de euros.

O Pousio é uma marca residencial posicionada para a classe média: jovens famílias, compradores de primeira habitação e investidores. Segundo o comunicado, foi criada para responder à escassez crónica de habitação acessível e de qualidade.