Grupo Rio entra no negócio dos hotéis com três projetos

O Grupo Rio, promotor imobiliário do Norte do país, está a desenvolver três projetos turísticos, num investimento que ultrapassa os 40 milhões de euros. Segundo avança Nuno Afonso, CEO da empresa e conhecido pela sua paixão pelo desporto automóvel, no início do próximo ano, arranca a construção de um hotel de 5 estrelas, com 84 quartos, assente num conceito de longevidade, saúde e bem-estar, em Leça da Palmeira, orçado em 30 milhões de euros. A exploração ficará a cargo de terceiros. Como frisa, “todos os projetos hoteleiros são desenvolvidos, construídos e promovidos pelo Grupo Rio, para cedência de exploração”.

Em curso, o grupo tem a transformação do edifício histórico do Hotel Pensão, em Monção, em boutique hotel de 5 estrelas, com 40 quartos, um investimento da ordem dos 10 milhões de euros. Em mãos, está ainda “um projeto mais ecológico, integrado no lugar de Seixas, e com vistas privilegiadas para a foz do Rio Minho”, adianta. São dez pequenas vilas e o arranque da construção está previsto para o início de 2027. O Grupo Rio tem a sua atividade focada na região Norte, embora sem descurar “novas oportunidades de mercado e ofertas que possam surgir”, afirma o responsável.

E é no Norte que tem uma carteira de 21 projetos residenciais, que totalizam cinco mil fogos, diz Nuno Afonso. De acordo com o gestor, nove estão já em construção (1500 habitações) e três estão a iniciar a fase de comercialização. Esta é uma etapa relevante para o grupo. Como explica, “por uma questão de segurança para nós e para os investidores, a obra só se inicia quando está 50% comercializada”. Os projetos que já estão disponíveis para venda são no Grande Porto.

O Velaris fica no centro do Porto e contempla 360 habitações. O Metropólis Estúdio Residence será edificado em Matosinhos e terá 240 apartamentos. Por último, o grupo vai desenvolver o empreendimento São Vicente, na Maia, com 250 fogos distribuídos por cinco lotes. Segundo Nuno Afonso, estes três projetos foram concebidos a pensar em jovens adultos em início de vida e também em investidores. As tipologias são na sua maioria T0 e T1. É um investimento de 180 milhões de euros. O grande cliente é o mercado nacional - “90% dos imóveis são comprados por portugueses”, afirma.

O Grupo Rio, que está a comemorar 25 anos de atividade, tem registado um crescimento médio anual na faturação de 30% desde a sua constituição, garante Nuno Afonso. Sem revelar números, diz que “o objetivo de crescimento para 2026 é de 50%, margem que estimamos continuar a alcançar por ano até 2030”.