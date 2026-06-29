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KuantoKusta quer ser montra nacional dos pequenos retalhistas

Alcançou notoriedade como comparador de preços e, agora, quer ganhar força como marketplace. No ano passado, gerou vendas de 40 milhões de euros. Tem 1200 lojas associadas.
KuantoKusta quer ser montra nacional dos pequenos retalhistas
Foto: Pixabay
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O KuantoKusta quer democratizar o acesso dos pequenos comerciantes a todo o universo de consumidores no território nacional. A plataforma digital, fundada em 2025 como comparador de preços, está apostada em facilitar a entrada destes retalhistas no comércio eletrónico através do seu marketplace, que reúne atualmente 1200 lojas. Em simultâneo, dar ao consumidor a possibilidade de comparar preços, equacionar a compra e, por fim, efetivar a aquisição. Tudo dentro da plataforma KuantoKusta que, no ano passado, investiu cerca de 150 mil euros em tecnologia e prevê gastar neste exercício quase 300 mil euros.

Segundo Rita Faria, o KuantoKusta garantiu 40 milhões de euros de vendas aos retalhistas associados no ano passado, um crescimento da ordem dos 15% face a 2024. Atualmente, a plataforma tem um catálogo com dois milhões de produtos, repartidos por 16 categorias. O negócio é muito marcado por épocas especiais de consumo, como o Natal ou a Black Friday, mas num mês normal gera cerca de 23 mil encomendas. "Nos picos, pode atingir o dobro", frisa a responsável.

Neste momento, a categoria estrela no KuantoKusta é Saúde e Beleza. "É o novo motor do marketplace. Passou a ser a número um por valor e cresce em simultâneo em volume e valor", revela Rita Faria. Já Animais de Estimação "é a categoria-revelação", tendo registado um crescimento de 46% em volume e de 51% em valor nos primeiros quatro meses deste ano face a idêntico período de 2025. Imagem e Som "mostra um movimento de premiumização: o ticket médio sobe mais de 15%, com os consumidores a optar por produtos de gama mais alta", diz a responsável.

Os dados do KuantoKusta revelam que o aumento da inflação e o contexto geopolítico originaram uma inversão de consumo. O crescimento da gama Saúde e Beleza deve-se à procura de bem-estar, muito promovido pelas redes sociais, e ao preço mais acessível, explica Rita Faria. Os produtos de tecnologia (mais caros) mantêm uma procura elevada, mas verifica-se uma compra mais consciente, diz. Neste contexto, o KuantoKusta assistiu a uma descida do ticket médio para perto dos 90 euros.

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