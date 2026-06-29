KuantoKusta quer ser montra nacional dos pequenos retalhistas

O KuantoKusta quer democratizar o acesso dos pequenos comerciantes a todo o universo de consumidores no território nacional. A plataforma digital, fundada em 2025 como comparador de preços, está apostada em facilitar a entrada destes retalhistas no comércio eletrónico através do seu marketplace, que reúne atualmente 1200 lojas. Em simultâneo, dar ao consumidor a possibilidade de comparar preços, equacionar a compra e, por fim, efetivar a aquisição. Tudo dentro da plataforma KuantoKusta que, no ano passado, investiu cerca de 150 mil euros em tecnologia e prevê gastar neste exercício quase 300 mil euros.

Segundo Rita Faria, o KuantoKusta garantiu 40 milhões de euros de vendas aos retalhistas associados no ano passado, um crescimento da ordem dos 15% face a 2024. Atualmente, a plataforma tem um catálogo com dois milhões de produtos, repartidos por 16 categorias. O negócio é muito marcado por épocas especiais de consumo, como o Natal ou a Black Friday, mas num mês normal gera cerca de 23 mil encomendas. "Nos picos, pode atingir o dobro", frisa a responsável.

Neste momento, a categoria estrela no KuantoKusta é Saúde e Beleza. "É o novo motor do marketplace. Passou a ser a número um por valor e cresce em simultâneo em volume e valor", revela Rita Faria. Já Animais de Estimação "é a categoria-revelação", tendo registado um crescimento de 46% em volume e de 51% em valor nos primeiros quatro meses deste ano face a idêntico período de 2025. Imagem e Som "mostra um movimento de premiumização: o ticket médio sobe mais de 15%, com os consumidores a optar por produtos de gama mais alta", diz a responsável.

Os dados do KuantoKusta revelam que o aumento da inflação e o contexto geopolítico originaram uma inversão de consumo. O crescimento da gama Saúde e Beleza deve-se à procura de bem-estar, muito promovido pelas redes sociais, e ao preço mais acessível, explica Rita Faria. Os produtos de tecnologia (mais caros) mantêm uma procura elevada, mas verifica-se uma compra mais consciente, diz. Neste contexto, o KuantoKusta assistiu a uma descida do ticket médio para perto dos 90 euros.