Libertas estreia conceito “construir português” com investimento de 70 milhões no Montijo

O preço de um T1 começa nos 240 mil euros, enquanto o custo mínimo de um T2 é de 349 mil euros. Valores acima da média das transações realizadas do mercado. A essa questão, Pascal Gonçalves responde: “Em Lisboa, um T2 custa bem mais. Não é possível vender habitação nova abaixo destes valores”. Os custos de construção “subiram muito nos últimos anos”, justifica. Ainda assim, o projeto Modjo enquadra apartamentos dentro dos valores definidos pelo Governo como habitação acessível, ou seja com um preço de venda até 660.982 euros e, portanto, potencialmente abrangidos pelo IVA a 6%. Gonçalves garante ainda que os compradores sentirão esse desconto. Mas não deixa de lançar alguns recados.

O Regime Jurídico da Urbanização e Edificação define dimensões mínimas para as várias tipologias de casas e “isso condiciona o preço”, aponta. Também exige que os sanitários sejam acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. “Eu não entendo porque é que todas as casas precisam de um quarto de banho com essas características. São precisos seis metros quadrados, quase o dobro do que seria necessário sem essa obrigação (3,5 metros quadrados). Encarece o preço”, diz. Segundo Pascal Gonçalves, a Alemanha aprovou regras mais flexíveis para a habitação a preços acessíveis, que vão permitir baixar em 15% o preço do metro quadrado.

Regressando ao Modjo Riverside, o gestor frisa também que o valor do projeto não se restringe à casa e à dimensão da habitação. “Estamos a criar uma comunidade, um espaço agradável, quase uma espécie de aldeia”, diz. O empreendimento contará com valências como jardins, piscina, áreas de coliving e cowork, salas de fitness e de media. A filosofia assenta numa experiência de habitação que vai além do espaço privado e procura acompanhar e integrar a vida pessoal e profissional. A eficiência energética e hídrica não foi esquecida, estando previstas soluções de energias renováveis e sistemas de reaproveitamento de água, com vista à obtenção de classificações energéticas A ou A+ e certificação AQUA+.

Pascal Gonçalves quer replicar este conceito de “construir português”, estando já em carteira um projeto para a Figueira da Foz em tudo semelhante. Prepara-se também para avançar em breve com dois novos empreendimentos residenciais junto ao centro de estágio do Benfica, no Seixal, as Benfica Residence, O grupo Libertas, fundado há mais de três décadas, tem atividade nas áreas da construção, promoção imobiliária, hotelaria (marca StayUpon), energia renovável, agricultura biológica, entre outras. No ano passado, a faturação ascendeu a 38 milhões de euros. Emprega 250 pessoas.