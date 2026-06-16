LTPlabs procura talento tecnológico para alavancar negócio

A LTPlabs, empresa portuguesa especializada em Inteligência Artificial (IA) e análise de dados, quer contratar 20 profissionais com qualificações em áreas tecnológicas. A consultora procura talento com competências técnicas, espírito de equipa e capacidade de trabalho, diz Inês Vasconcelos, diretora de recursos humanos da LTPlabs. O objetivo é impulsionar o crescimento do negócio.

Nesta 2ª edição do programa de recrutamento Shapers, a empresa da Senhora da Hora, Matosinhos, pretende atrair perfis tecnológicos em áreas como Frontend Developer, UX/UI designer, DevOps, SysAdmin, Data Science, Data Engineering, ML Engineering e Software Engineering. As candidaturas estão abertas até 31 de julho e o processo de seleção decorre durante o verão.

O programa de recrutamento Shapers, que exigiu já um investimento de meio milhão de euros, visa aumentar a capacidade de implementação e de desenvolvimento de soluções de IA. A LTPlabs emprega atualmente 140 colaboradores e quer fechar o ano com 200.

Fundada em 2015, a especialista em IA (Analítica e Generativa) e Advanced Analytics conta com mais de 70 clientes, entre as quais a Worten, Sonae MC, Galp, BPI e Unilever. A LTPlabs também tem projetos e clientes na Europa, Médio Oriente e América, tendo inclusive escritórios próprios no Reino Unido e Brasil.

Em 2025, a LTPlabs faturou 12 milhões de euros e foi certificada como Great Place to Work.