CMVM levanta suspensão da negociação das ações da Impresa, que já dispararam 42,86%

A CMVM levantou esta segunda-feira, 29 de setembro, suspensão da negociação das ações da Impresa, depois de terem sido divulgados dois comunicados sobre as negociações com o grupo italiano MFE para a compra de eventual posição relevante na dona da SIC.A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) informa, no seu site, que o Conselho de Administração do regulador "determinou o levantamento da suspensão da negociação das ações da Impresa - SGPS, considerando que a suspensão cumpriu o seu propósito de absorção da informação pelo mercado".Entretanto, o mercado já reagiu a esta notícia e fez subir as ações da Impresa - SGPS 42,86% na bolsa de Lisboa, para 0,18 euros.Cerca das 11:20 em Lisboa, as ações da Impresa, cuja negociação esteve suspensa no início da sessão, estavam a ser negociadas a 0,18 euros, depois de terem fechado a 0,13 euros na sexta-feira.No domingo, dia 28 de setembro, ao final do dia, a Impresa divulgou um segundo esclarecimento, a pedido da CMVM, em que refere que, "de acordo com informação prestada pela sua acionista maioritária, no âmbito das negociações tornadas públicas com o grupo MFE não se encontra afastada a possibilidade da aquisição por este de uma participação relevante (direta ou indireta) para efeitos de controlo na Impresa, reiterando que, nesta data, não existe qualquer acordo vinculativo para o efeito"..Impresa assume que negociação com italianos da MFE não exclui posição de controlo. O primeiro esclarecimento aconteceu às 00:59 de 27 de setembro, em que face às notícias que tinham sido divulgadas durante o final do dia de sexta-feira, a Impresa informou que lhe "foi comunicado pelo seu acionista maioritário que este se encontra a desenvolver contactos, em exclusividade, com o grupo MFE com vista à avaliação de potenciais operações societárias para a aquisição de uma participação relevante na Impresa".Na altura, a dona da SIC salientou que não existia, "nesta data, qualquer acordo vinculativo entre o acionista e a MFE para o efeito".A notícia das negociações tinha sido avançada pelo jornal italiano Il Messaggero, a meio da tarde de sexta-feira, num artigo com o título "MFE relança a expansão, 'descongelando' o dossiê português da Impresa SGPS' ['MFE rilancia l’espansione scongelando il dossier portoghese di Impresa SGPS', na versão original].Entretanto, no início da sessão dos mercados, a CMVM suspendeu as ações da Impresa para permitir o mercado absorver esta informação..Dona da SIC confirma negociações com grupo da família de Berlusconi para venda de “participação relevante”