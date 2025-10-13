Parfois quer contratar 100 operadores de armazém para o Porto e Aveiro

A Parfois, marca portuguesa de acessórios de moda, quer contratar 100 operadores de armazém para reforçar as equipas nos centros logísticos de Canelas, no Porto, e São João de Ver, em Aveiro. Com estas contratações, a Parfois pretende garantir uma resposta eficaz nos períodos de maior volume de vendas, incluindo a Black Friday e o Natal, diz em comunicado a Clan, empresa de recursos humanos que tem tem a seu cargo o recrutamento dos futuros colaboradores.Os operadores de armazém terão como principais tarefas a separação de produtos, o embalamento e preparação de encomendas, a realização de cargas e descargas, a garantia do bom funcionamento e organização de armazém, e operações logísticas.A Parfois está à procura de profissionais com, pelo menos, o 9º ano de escolaridade completo, viatura própria e, preferencialmente, experiência em armazém. É também necessário disponibilidade para trabalhar em horários rotativos, diz o comunicado.Os futuros colaboradores terão vencimento base fixo e subsídio de alimentação. .Indústria do mar quer recrutar \nmais de mil pessoas em Lisboa.Em tempos de crise, gestoras centram investimentos em tecnologia e abandonam ESG