A Black Friday e o Natal são épocas de grande movimento no retalho.Maria João Gala / Global Imagens
Negócios

Parfois quer contratar 100 operadores de armazém para o Porto e Aveiro

Marca portuguesa quer garantir resposta ao potencial crescimento de vendas nos próximos meses.
Publicado a

A Parfois, marca portuguesa de acessórios de moda, quer contratar 100 operadores de armazém para reforçar as equipas nos centros logísticos de Canelas, no Porto, e São João de Ver, em Aveiro.

Com estas contratações, a Parfois pretende garantir uma resposta eficaz nos períodos de maior volume de vendas, incluindo a Black Friday e o Natal, diz em comunicado a Clan, empresa de recursos humanos que tem tem a seu cargo o recrutamento dos futuros colaboradores.

Os operadores de armazém terão como principais tarefas a separação de produtos, o embalamento e preparação de encomendas, a realização de cargas e descargas, a garantia do bom funcionamento e organização de armazém, e operações logísticas.

A Parfois está à procura de profissionais com, pelo menos, o 9º ano de escolaridade completo, viatura própria e, preferencialmente, experiência em armazém.

É também necessário disponibilidade para trabalhar em horários rotativos, diz o comunicado.

Os futuros colaboradores terão vencimento base fixo e subsídio de alimentação.

