Porta da Frente Christie’s vende apartamento em Cascais por 6,5 milhões de euros

Agência imobiliária fechou venda de 600 imóveis no ano passado. O volume de transações atingiu os 560 milhões de euros.
Publicado a

A Porta da Frente Christie’s International Real Estate, empresa de mediação imobiliária especializada no segmento de luxo, protagonizou a venda de um apartamento T3 num condomínio fechado, em Cascais, por 6,5 milhões de euros, no ano passado. Foi a maior transação da mediadora em 2025, ano em que somou 560 milhões de euros com a concretização de mais de 600 negócios.

Segundo comunicado da mediadora, "Cascais consolidou-se como o principal mercado de luxo", com várias transações acima dos três milhões de euros. O metro quadrado neste município atingiu valores superiores a 20.000 euros, adianta.

"Lisboa manteve-se atrativa no segmento premium, especialmente para compradores internacionais", com preços a rondar, em média, os 15.000 euros por metro quadrado, diz no comunicado.

"Oeiras e o Alentejo Litoral registaram um crescimento sustentado, com estas novas áreas a surgir como opções de segunda habitação".

Na Porta da Frente Christie’s, as tipologias T1 e T2 foram as mais procuradas ao longo do ano de 2025. A construção nova representou cerca de 60% das transações, impulsionada por empreendimentos nas zonas limítrofes de Lisboa, como Miraflores, Belas e Alta de Lisboa, e em áreas emergentes de segunda habitação.

Segundo adianta, os clientes portugueses reforçaram significativamente o seu peso, passando de 50% em 2023 para 65% em 2025, enquanto compradores internacionais continuaram a representar uma parcela relevante do mercado, com Brasil e Estados Unidos a destacarem-se como a segunda e terceira nacionalidades, respetivamente, num universo de 39 nacionalidades diferentes.

De acordo com as informações divulgadas, a mediadora "encerrou 2025 com o melhor desempenho da sua história, registando um crescimento de 35% na faturação face a 2024".

João Cília, CEO da Porta da Frente Christie’s, considera que “estes resultados refletem a maturidade do mercado de gama alta em Portugal".

