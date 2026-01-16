Porta da Frente Christie’s vende apartamento em Cascais por 6,5 milhões de euros

A Porta da Frente Christie’s International Real Estate, empresa de mediação imobiliária especializada no segmento de luxo, protagonizou a venda de um apartamento T3 num condomínio fechado, em Cascais, por 6,5 milhões de euros, no ano passado. Foi a maior transação da mediadora em 2025, ano em que somou 560 milhões de euros com a concretização de mais de 600 negócios.Segundo comunicado da mediadora, "Cascais consolidou-se como o principal mercado de luxo", com várias transações acima dos três milhões de euros. O metro quadrado neste município atingiu valores superiores a 20.000 euros, adianta. "Lisboa manteve-se atrativa no segmento premium, especialmente para compradores internacionais", com preços a rondar, em média, os 15.000 euros por metro quadrado, diz no comunicado. "Oeiras e o Alentejo Litoral registaram um crescimento sustentado, com estas novas áreas a surgir como opções de segunda habitação".Na Porta da Frente Christie’s, as tipologias T1 e T2 foram as mais procuradas ao longo do ano de 2025. A construção nova representou cerca de 60% das transações, impulsionada por empreendimentos nas zonas limítrofes de Lisboa, como Miraflores, Belas e Alta de Lisboa, e em áreas emergentes de segunda habitação.Segundo adianta, os clientes portugueses reforçaram significativamente o seu peso, passando de 50% em 2023 para 65% em 2025, enquanto compradores internacionais continuaram a representar uma parcela relevante do mercado, com Brasil e Estados Unidos a destacarem-se como a segunda e terceira nacionalidades, respetivamente, num universo de 39 nacionalidades diferentes.De acordo com as informações divulgadas, a mediadora "encerrou 2025 com o melhor desempenho da sua história, registando um crescimento de 35% na faturação face a 2024".João Cília, CEO da Porta da Frente Christie’s, considera que “estes resultados refletem a maturidade do mercado de gama alta em Portugal". .“Em dois, três anos, já vamos começar \na ver os resultados” da ambição legislativa do Governo.Preço das casas subiu quatro vezes mais do que salários em 10 anos