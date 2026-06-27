Preço das casas continuará a subir este ano mesmo com previsão de quebra de 10% nas vendas

"Os preços das casas vão continuar a aumentar", mas é de admitir "menos de 10% de transações em 2026", vaticina Joana Resende, fundadora da Century 21 Arquitectos. A previsão assenta na variável que tem marcado o mercado imobiliário português. "A procura continua muito forte, mas não temos casas para tanta gente", frisa. Há, contudo, alguns sinais de alterações nesta dinâmica. "O período de absorção para o cliente final está agora nos cinco meses na obra nova quando, no ano passado, era de dois meses". Verifica-se uma "ligeira retração" desde o final de 2025, influenciada por um inverno rigoroso e pela guerra no Médio Oriente. Só em abril começou a animar "um pouco".

Mas a pressão inflacionista que recaiu sobre a habitação não travou e está a sentir-se de forma aguda nas áreas urbanas em redor do Porto, especialmente em Gondomar, onde a Century 21 Arquitectos tem a sua atividade mais consolidada. Neste concelho da Área Metropolitana do Porto (AMP), o preço médio de uma casa disparou 144% numa década. Em 2015, quando Joana Resende abriu, em Gondomar, a primeira loja da rede, o preço médio de uma casa nova rondava os 90 mil euros. Hoje, são necessários 220 mil euros. Segundo aponta, este crescimento deve-se, em grande medida, à saturação do mercado no Porto.

Os promotores passaram a olhar para as periferias da AMP com potencial de valorização. A atenção focou-se em Gondomar e V. N. de Gaia. Há investidores nacionais, mas é clara a presença de capital estrangeiro, principalmente israelita e indiano, adianta. Atualmente, estão a ser desenvolvidos três empreendimentos em Gondomar acima das 100 frações, conta a responsável. A procura é grande. "Estamos a comercializar um projeto de 90 fogos, todos T0, e metade já está vendida", exemplifica.

A Century 21 Arquitectos, com lojas em Gondomar, Porto e Leça da Palmeira, faturou quatro milhões de euros no ano passado, mais 30% do que em 2024. Para o atual exercício, Joana Resende prevê um crescimento de 20%. Em 2027, quer expandir a rede a outros concelhos do norte do país.