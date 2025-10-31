Produção industrial cresce 2% em setembro à boleia da energia

O Índice de Produção Industrial registou um crescimento de 2% em setembro face ao mesmo mês de 2024, mas uma redução de 1,0 pontos percentuais (pp) quando comparado com agosto, divulgou esta sexta-feira, 31 de outubro, o Instituto Nacional de Estatística (INE). Foi o agrupamento de Energia que garantiu esta performance positiva. De acordo com o INE, os grandes agrupamentos industriais apresentaram evoluções díspares em setembro. O agrupamento de Energia "apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total (2,1 pp), originado por uma taxa de variação de 15,3%", diz. Os Bens Intermédios passaram de uma variação homólogo de 0,9%, em agosto, para 2,9%, em setembro. Comportamento negativo foi verificado no agrupamento de Bens de Consumo, que contribuiu com -1,1 pp, em resultado de uma taxa de variação de -3,5%.A análise à variação mensal conclui por um aumento de 0,6% em setembro, com o agrupamento de Bens Intermédios a apresentar o contributo mais intenso para a variação do índice total, 0,9 pp, o que deu origem a uma taxa de variação de 2,8%, revela o INE. Os agrupamentos de Bens de Investimento e de Energia contribuíram com -0,3 pp e -0,2 pp, em resultado de variações mensais de -1,5% e -1,0%..Grávida de 38 semanas morreu esta sexta-feira no Hospital Amadora-Sintra. .Barómetro DN/Aximage. Montenegro e Carneiro são os únicos líderes com avaliação em terreno positivo