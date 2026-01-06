Produção industrial tem variação positiva de 0,3% em novembro

O índice de produção industrial registou uma variação de 0,3% em novembro do ano passado quando comparado com o mesmo mês de 2024, divulgou esta terça-feira, 6 de janeiro, o Instituto Nacional de Estatística (INE). Apresentou também um crescimento de 0,7 pontos percentuais (pp) face a outubro.O agrupamento de bens intermédios foi o que teve a maior desaceleração, passando de uma taxa de variação de 6,1% em outubro, para 2,7% em novembro. No entanto, apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total, 0,9 pp.Os bens de consumo deram um contributo positivo de 0,2 pp, em resultado de uma variação homóloga de 0,7%.Os agrupamentos de energia e de bens de investimento contribuíram ambos com uma variação negativa de 0,4 pp, em resultado de taxas de variação de -2,8% e -2,2%, respetivamenteSem o agrupamento de energia, a variação do volume de produção em novembro foi de 0,8%. A taxa de variação da secção das indústrias transformadoras situou-se em -1,0%. A variação mensal do índice agregado foi -3,0%. De acordo com o INE, todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram contributos negativos, exceto o de energia (0,3 pp).O agrupamento de bens de consumo deu o contributo negativo mais intenso (-2,3 pp). Os agrupamentos de bens intermédios e de bens de investimento apresentaram contributos de -0,6 pp e -0,5 pp, respetivamente..Jovens utilizaram mais de metade da garantia do Estado para compra de casa .IGCP tem feito esforço para identificar aforradores e pagar certificados em risco de prescrição\n\n