Relais & Châteaux e dois chefs Michelin servem o mar com sustentabilidade

A Relais & Châteaux, rede de turismo de luxo que reúne 580 propriedades espalhadas pelos cinco continentes - 14 em Portugal -, e os premiados chefs Rui Paula e Gil Fernandes decidiram colocar à mesa o aroma da maresia e o sabor do mar, tendo por base a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos. A fragilidade de muitos bancos de pesca internacionais exige uma reinvenção do mar à mesa. E é essa a viagem que a Relais & Châteaux e a associação Ethic Ocean propuseram aos dois conceituados chefs, quando se está prestes a celebrar o Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho).

A Casa de Chá da Boa Nova, restaurante de Rui Paula distinguido com duas estrelas Michelin, assim como o restaurante gastronómico do hotel Fortaleza do Guincho, que detém uma estrela e está sob alçada de Gil Fernandes, têm no mar a sua inspiração. Seria até difícil imaginar outra musa para estes dois membros da Relais & Châteaux. A Casa de Chá da Boa Nova, obra do reconhecido arquiteto Siza Vieira, está plantada em rochas a escassos dois metros do oceano Atlântico. O hotel Fortaleza do Guincho pousa um olhar altivo, mas próximo, sobre as ondas do mar. Ambos os restaurantes têm no peixe, mariscos e moluscos a matéria-prima da sua arte.

E os chefs têm o poder de escolher o que põem na mesa. Neste ponto, entra a Ethic Ocean, que desde 2009 tem uma parceria com a Relais & Châteaux para apoiar todos os membros da rede na escolha de pescado sustentável e, em simultâneo, incentivar a utilização de espécies menos óbvias e a criatividade na alta cozinha. Como frisa Elisabeth Vallet, diretora desta organização ambiental dedicada à preservação dos ecossistemas marinhos, “há risco de colapso” dos recursos pesqueiros. Por isso, a Ethic Ocean elabora todos os anos o guia das espécies para uso de profissionais (chefs, indústria de pescado, supermercados...).

É um documento exaustivo, que logo nas primeiras páginas faz uma análise entre o tamanho legal de comercialização e a medida adequada para reproduzir. A pescada, tão habitual na mesa dos portugueses, é uma das espécies que os ambientalistas receiam ter atingido um nível de colapso. A pescada do Mediterrâneo pode ser capturada com um comprimento mínimo de 20 centímetros (cm), mas a sua reprodução exige que cresça pelo menos até aos 36 cm. O carapau, outra variedade de pescado muito apreciada pelos lusos, pode ser apanhado com 15 cm, mas precisa de atingir os 20 cm para reproduzir. Não podemos esquecer que Portugal é o país da União Europeia com o maior consumo anual de peixe.