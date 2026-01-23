Negócios

Rodolfo Natário-Casas São Paixões duplica agências no arranque do ano

Rede imobiliária garantiu uma faturação três milhões de euros no exercício de estreia. Apostou agora no reforço da presença na Grande Lisboa.
A Rodolfo Natário – Casas São Paixões, mediadora imobiliária portuguesa, registou uma faturação superior a três milhões de euros em 2025, o primeiro ano de atividade.

A empresa concretizou mais de 800 negócios e tem atualmente uma carteira com mais de 600 imóveis, revela em comunicado.

A nova marca imobiliária "registou, ao longo do último ano, um reforço consistente da sua estrutura, com o aumento da equipa de consultores e um investimento estratégico na notoriedade e reputação da marca", diz na nota. Tem hoje uma equipa com mais de 100 consultores.

A Rodolfo Natário - Casas São Paixões iniciou atividade com a abertura de um escritório no Restelo, tendo de seguida reforçado a presença na mesma zona de Lisboa. No arranque de 2026, abriu boutiques em Oeiras e nas Amoreiras, duplicando a sua presença na região.

No comunicado, Rodolfo Natário, partner da marca, sublinha que o primeiro ano de atividade "confirmou que é possível crescer de forma consistente e diferenciadora na mediação imobiliária, assente em critérios, resultados e numa relação mais ética e humana com as pessoas”.

Sónia Casares, também partner da empresa, acrescenta: “Este crescimento é reflexo de uma cultura sólida. Cada nova Boutique representa o mesmo nível de exigência, proximidade e compromisso com os clientes e com os valores da marca”.

