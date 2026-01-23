Rodolfo Natário-Casas São Paixões duplica agências no arranque do ano

A Rodolfo Natário – Casas São Paixões, mediadora imobiliária portuguesa, registou uma faturação superior a três milhões de euros em 2025, o primeiro ano de atividade.

A empresa concretizou mais de 800 negócios e tem atualmente uma carteira com mais de 600 imóveis, revela em comunicado.

A nova marca imobiliária "registou, ao longo do último ano, um reforço consistente da sua estrutura, com o aumento da equipa de consultores e um investimento estratégico na notoriedade e reputação da marca", diz na nota. Tem hoje uma equipa com mais de 100 consultores.

A Rodolfo Natário - Casas São Paixões iniciou atividade com a abertura de um escritório no Restelo, tendo de seguida reforçado a presença na mesma zona de Lisboa. No arranque de 2026, abriu boutiques em Oeiras e nas Amoreiras, duplicando a sua presença na região.

No comunicado, Rodolfo Natário, partner da marca, sublinha que o primeiro ano de atividade "confirmou que é possível crescer de forma consistente e diferenciadora na mediação imobiliária, assente em critérios, resultados e numa relação mais ética e humana com as pessoas”.

Sónia Casares, também partner da empresa, acrescenta: “Este crescimento é reflexo de uma cultura sólida. Cada nova Boutique representa o mesmo nível de exigência, proximidade e compromisso com os clientes e com os valores da marca”.