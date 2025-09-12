Testamento de Giorgio Armani manda vender o império da moda

O estilista italiano Giorgio Armani, que morreu há pouco mais de uma semana, instruiu os seus herdeiros a venderem gradualmente o império da moda que criou há meio século, a um de três grandes grupos ou a procurarem uma boa oferta de mercado, indica o testamento do próprio, citado pela Reuters.Sem filhos e com uma império avaliado entre os cinco mil e os 12 mil milhões de euros, "Rei Giorgio" referiu no testamento que a prioridade deve ser dada ao conglomerado de luxo LVMH, à gigante da beleza L'Oréal, à líder em óculos EssilorLuxottica, ou a outro grupo de "equivalência" identificado por uma fundação que o estilista criou para preservar o seu legado com o consentimento do parceiro de negócios e de vida, Pantaleo Dell'Orco.Todas as empresas mencionadas já declararam estar abertas à possibilidade de um acordo. .Morreu Giorgio Armani, famoso estilista italiano. Tinha 91 anos. A menção explícita de vendas de ações e de empresas cotadas em França como potenciais compradores foi uma surpresa, dada a recusa persistente de Armani em diluir o seu controlo ou em cotar o seu grupo de moda.A LVMH, controlada pelo bilionário francês Bernard Arnault, disse que se sentia honrada por ser nomeada como potencial parceira."Giorgio Armani honra-nos ao nomear-nos como um potencial parceiro para a excecional casa de moda que construiu. Se trabalharmos em conjunto no futuro, a LVMH estará empenhada em reforçar ainda mais a sua presença e liderança em todo o mundo", disse Arnault em comunicado.A EssilorLuxottica, controlada pelos herdeiros do empresário italiano Leonardo Del Vecchio e com laços comerciais com a Armani, assim como o rupo francês de cosméticos L'Oréal, que mantém um acordo de licenciamento com o grupo Armani até 2050, também manifestaram abertura para o negócio.Alguns analistas consideram que, por ter um valor de mercado de 240 mil milhões de euros e uma reputação de ser um investidor minoritário paciente e solidário, a LVMH poderá acabar por prevalecer..O testamento, composto por dois documentos arquivados em cartório em março e abril, respetivamente, e citados pela Reuters, estabelece que os herdeiros devem vender uma participação inicial de 15% na casa de moda italiana no prazo de 18 meses após a morte de Armani. Posteriormente, deverão transferir uma participação adicional de 30% a 54,9% para o mesmo comprador, três a cinco anos após a morte do estilista.Em alternativa à venda da segunda parcela de ações, deve ser realizada uma oferta pública inicial em Itália ou num mercado de igual prestígio, afirma o testamento.Este tipo de instruções é vinculativo e pode ser contestado judicialmente se não for cumprido, segundo a associação italiana de notários.