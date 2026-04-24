Negócios

Torres de 150 milhões vão transformar Gaia até 2030

Promotoras Krest e Glowing Merit vão criar uma nova centralidade na margem sul do Douro, aproveitando a nova linha de metro que fará a ligação à baixa do Porto em 15 minutos.
As Haya Towers serão das mais altas do país.
As Haya Towers serão das mais altas do país.Foto: D.R.
Publicado a

As Haya Towers vão marcar o horizonte de Vila Nova de Gaia até 2030. São dois arranha-céus, com uma altura de 107,5 metros - dos mais altos do país -, num total de 361 apartamentos. O projeto é das promotoras imobiliárias Krest e Glowing Merit, que vão investir 150 milhões de euros. A construção deste bairro vertical, que terá cerca de mil habitantes, arranca no início de 2027 e em quatro anos transformará a margem sul do Douro. Centralidade, mobilidade e conveniência, aliadas a uma arquitetura contemporânea e a um conjunto de comodidades partilhadas, são alguns dos atributos que o CEO da Krest, Claude Kandiyoti, destaca no empreendimento.

A mobilidade foi mesmo o fator decisivo para avançar com este investimento. “A ligação direta através da linha de metro [em construção], que encurta o tempo de trânsito de Gaia para o centro da cidade do Porto de 45 para 15 minutos,” foi determinante para a decisão, frisa Claude Kandiyoti. Gaia é também, hoje, “uma das áreas de crescimento mais dinâmicas e promissoras dentro da região metropolitana do Porto” e tem “massa crítica para suportar conceitos residenciais inovadores que combinam escala, qualidade de vida e criação de valor a longo prazo”, defende. Sem esquecer que é “uma localização onde o estilo de vida, a ligação com o rio e o oceano tornam muito atrativa”, sublinha.

As Hays Towers prometem trazer um modo de vida urbano e comunitário. O projeto “foi concebido em torno da ideia de Living It Up - uma nova forma de viver o conceito de cidade vertical”, democratizando o acesso às vistas da cidade do Porto e rio Douro, explica. E irá dispor de comodidades premium: serviço de concierge, piscina interior, sauna e banho turco, dois ginásios, sala de lockers, lavandaria, pet spa e bike parking, Sky Club (com lounge, sala de televisão, cowork, studio gym e uma área privada para eventos), jardins e local dedicado às crianças. Todos estes espaços foram pensados para usufruto de todos os moradores, numa ótica de comunidade e bairro vertical.

O projeto foi desenhado para integrar várias tipologias residenciais, desde lofts e estúdios T0 a apartamentos de T1 a T5. Segundo Claude Kandiyoti, as pré-vendas arrancam em junho e o lançamento oficial está previsto para outubro. A Krest tem três projetos imobiliários em desenvolvimento no país e oito em carteira para os próximos cinco anos. Claude Kandiyoti revela que representam um investimento total de 650 milhões de euros.

As Haya Towers serão das mais altas do país.
Jovens compram casa "com margens financeiras reduzidas e elevada sensibilidade" a alterações económicas
As Haya Towers serão das mais altas do país.
Negócio das casas de luxo esbarra na falta de oferta
Investimento
imobiliário
Gaia
Promoção imobiliária
Krest

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt