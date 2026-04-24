Torres de 150 milhões vão transformar Gaia até 2030

As Haya Towers vão marcar o horizonte de Vila Nova de Gaia até 2030. São dois arranha-céus, com uma altura de 107,5 metros - dos mais altos do país -, num total de 361 apartamentos. O projeto é das promotoras imobiliárias Krest e Glowing Merit, que vão investir 150 milhões de euros. A construção deste bairro vertical, que terá cerca de mil habitantes, arranca no início de 2027 e em quatro anos transformará a margem sul do Douro. Centralidade, mobilidade e conveniência, aliadas a uma arquitetura contemporânea e a um conjunto de comodidades partilhadas, são alguns dos atributos que o CEO da Krest, Claude Kandiyoti, destaca no empreendimento.

A mobilidade foi mesmo o fator decisivo para avançar com este investimento. “A ligação direta através da linha de metro [em construção], que encurta o tempo de trânsito de Gaia para o centro da cidade do Porto de 45 para 15 minutos,” foi determinante para a decisão, frisa Claude Kandiyoti. Gaia é também, hoje, “uma das áreas de crescimento mais dinâmicas e promissoras dentro da região metropolitana do Porto” e tem “massa crítica para suportar conceitos residenciais inovadores que combinam escala, qualidade de vida e criação de valor a longo prazo”, defende. Sem esquecer que é “uma localização onde o estilo de vida, a ligação com o rio e o oceano tornam muito atrativa”, sublinha.

As Hays Towers prometem trazer um modo de vida urbano e comunitário. O projeto “foi concebido em torno da ideia de Living It Up - uma nova forma de viver o conceito de cidade vertical”, democratizando o acesso às vistas da cidade do Porto e rio Douro, explica. E irá dispor de comodidades premium: serviço de concierge, piscina interior, sauna e banho turco, dois ginásios, sala de lockers, lavandaria, pet spa e bike parking, Sky Club (com lounge, sala de televisão, cowork, studio gym e uma área privada para eventos), jardins e local dedicado às crianças. Todos estes espaços foram pensados para usufruto de todos os moradores, numa ótica de comunidade e bairro vertical.

O projeto foi desenhado para integrar várias tipologias residenciais, desde lofts e estúdios T0 a apartamentos de T1 a T5. Segundo Claude Kandiyoti, as pré-vendas arrancam em junho e o lançamento oficial está previsto para outubro. A Krest tem três projetos imobiliários em desenvolvimento no país e oito em carteira para os próximos cinco anos. Claude Kandiyoti revela que representam um investimento total de 650 milhões de euros.