Um 'family office' e um fundo de investimento aplicam 35 milhões de euros em casas de luxo em Belém

A Mello RDC, family office gerido por António Ribeiro da Cunha, e a Draycott, empresa gestora de fundos de investimento liderada por João Coelho Borges, uniram-se para desenvolver um projeto residencial de luxo em Belém, Lisboa, orçado em 35 milhões de euros.

O empreendimento Belém Vista, já em construção, contempla um edifício residencial de oito pisos, com 18 apartamentos (de T1 a T5), um espaço comercial, ginásio, e portaria 24 horas por dia, anunciaram os investidores esta terça-feira, 5 de maio.

Com conclusão prevista para 2028, os promotores já avançaram para a comercialização do empreendimento, tendo fixado um preço por metro quadrado de nove mil euros.

Segundo António Ribeiro da Cunha, já há "um número robusto de reservas e contratos assinados, sendo que a totalidade da procura é de clientes portugueses, o que confirma uma tendência crescente de procura doméstica em zonas premium da cidade".

O Belém Vista é uma revisitação de um projeto já antigo de um promotor francês, que previa a construção de 50 apartamentos no terreno situado entre o Mosteiros dos Jerónimos e o Centro Cultural de Belém. "Alterámos o projeto existente e decidimos fazer casas familiares, com tipologias de dois a cinco quartos", diz António Ribeiro da Cunha, no comunicado.

Para o responsável da Mello RDC, "este projeto reforça a nossa presença em Lisboa e reflete o nosso compromisso com empreendimentos pensados ao detalhe, que valorizam localização, materiais e qualidade construtiva".

A Mello RDC tem em curso os projetos Ciro 19, na Estrela, Freedom, em Arroios, Vila Ourique, em Campo de Ourique, todos em Lisboa. Neste primeiro semestre, a promotora prevê lançar o Vila Graça e o Filipe Folque 43, este último nas Avenidas Novas.