Zalando usa inteligência artificial em português para atrair clientes

A Zalando, uma das maiores plataformas europeias de moda online, está a ser bem recebida pelo mercado português, onde se estreou no início de outubro. "Estas primeiras semanas foram muitas positivas", com especial impacto "em Lisboa e Cascais, Norte de Portugal e Amadora", disse esta terça-feira, 18 de novembro, Eloisa Siclari, diretora geral para o Sul da Europa, no que veria ter sido uma conferência de imprensa por meio digital, mas que o "apagão" da Cloudflare impediu o seu curso normal. A responsável sublinhou que a entrada da Zalando em Portugal veio acompanhada de uma aposta diferenciadora: um site e um assistente de Inteligência Artificial (IA) em português nativo.Segundo Eloisa Siclari, os clientes portugueses têm procurado essencialmente streetwear e roupa para crianças, demonstrando "um forte apetite por marcas internacionais". E, com a ajuda do assistente de IA, podem receber conselhos de moda, apoio na escolha do tamanho certo ou recomendações dos melhores outfits para cada ocasião. Aliás, é na tecnologia que a Zalando aposta para atrair os portugueses, assim como fidelizar os mais de 52 milhões de utilizadores registados nos 27 mercados onde já opera (estreou-se ontem na Grécia). Como frisa a gestora, "não queremos só competir no preço, mas elevar a qualidade na oferta e na experiência do cliente" e, para isso, "colocamos ao dispor toda a nossa última tecnologia".Na Zalando, o cliente tem ao dispor mais de 200 mil artigos, distribuídos por dezenas de marcas internacionais. Nike, Guess, Jimmy Choo, Levi's, Adidas, Pepe Jeans, Tommy Hilfiger, Vans, entre muitas outras. Como referiu Eloisa Siclari, a loja digital da Zalando tem uma oferta de marcas que vai do mais acessível ao luxuoso. "Há tudo para toda a gente", disse. A somar à vasta quantidade de artigos e insígnias, a Zalando quer afirmar-se no mercado português pela rapidez e precisão nas entregas. A operação portuguesa é servida pelo armazém em Toledo, Espanha. No serviço de entregas, a Zalando firmou com uma parceria com os CTT e, o que nem sempre é habitual, a sua loja online está também aberta para os consumidores dos arquipélagos da Madeira e Açores.Como frisou Eloisa Siclari, a ambição da Zalando é "ganhar os corações" dos portugueses, ou seja, "estar no top of mind [em português, o que surge em primeiro lugar na cabeça] quando querem comprar, inspirar-se ou conhecer as tendências". Até porque a plataforma de origem alemã também aposta na divulgação de pequenos vídeos onde dá a conhecer a linha de gosto mais atual nos diferentes estilos de vestir a vida. A Zalando quer "criar uma experiência, construir relações, ser uma plataforma de comércio emocional e não apenas transacional", sublinhou. E não quer esquecer os criadores e a indústria portuguesa. No futuro, compromete-se a vender na plataforma marcas nacionais e artigos de designers portugueses. "Queremos apoiar a internacionalização" da moda de Portugal, disse.A Zalando foi criada em 2008, em Berlim, Alemanha, e afirma querer construir um ecossistema pan-europeu para o comércio eletrónico de moda e estilo de vida. A plataforma trabalha para o consumidor final, mas também para empresas. Segundo diz, no B2B, "aproveitamos a nossa infraestrutura logística, software e capacidades de serviço para apoiar marcas e retalhistas na gestão e expansão de todo o seu negócio de e-commerce, tanto dentro como fora da plataforma da Zalando". Em julho deste ano, a Zalando comprou a sua concorrente About You, também de origem alemã, e que contava cerca de 12 milhões de utilizadores, numa operação que implicou um investimento da ordem dos 1200 milhões de euros, segundo foi noticiado na altura. Segundo a Zalando, as operações da About You vieram acrescentar escala e capacidades complementares.