Zome garantiu 6355 angariações no primeiro semestre, um aumento de 21%

A Zome atingiu uma faturação de 26,7 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um aumento de 7% face a igual período de 2025, avançou esta quarta-feira, 5 de agosto, a mediadora imobiliária portuguesa.

Em comunicado, a Zome revela que o volume de negócios acumulado atingiu 1193,5 milhões de euros no semestre em análise, o que representa um crescimento homólogo de 10%.

O número de transações até junho totalizou 5563, mais 11% face ao primeiro semestre de 2025. O valor médio de transação situou-se em 272.794 euros, um ligeiro aumento de 0,16%.

A Zome garantiu 6355 angariações, um aumento de 21%.

Para a segunda metade do ano, a Zome prevê um semestre mais seletivo do que nos últimos anos.

Segundo Carlos Santos, CEO da marca imobiliária, "a procura continua presente, mas as decisões são hoje mais ponderadas e dependem cada vez mais da disponibilidade de oferta e da evolução do enquadramento económico".