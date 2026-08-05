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Zome garantiu 6355 angariações no primeiro semestre, um aumento de 21%

Mediadora imobiliária prevê que segunda metade do ano vai ser impactada pela evolução da economia. Ainda assim, não vê arrefecimento no mercado.
Zome garantiu 6355 angariações no primeiro semestre, um aumento de 21%
Foto: D.R.
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A Zome atingiu uma faturação de 26,7 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um aumento de 7% face a igual período de 2025, avançou esta quarta-feira, 5 de agosto, a mediadora imobiliária portuguesa.

Em comunicado, a Zome revela que o volume de negócios acumulado atingiu 1193,5 milhões de euros no semestre em análise, o que representa um crescimento homólogo de 10%.

O número de transações até junho totalizou 5563, mais 11% face ao primeiro semestre de 2025. O valor médio de transação situou-se em 272.794 euros, um ligeiro aumento de 0,16%.

A Zome garantiu 6355 angariações, um aumento de 21%.

Para a segunda metade do ano, a Zome prevê um semestre mais seletivo do que nos últimos anos. 

Segundo Carlos Santos, CEO da marca imobiliária, "a procura continua presente, mas as decisões são hoje mais ponderadas e dependem cada vez mais da disponibilidade de oferta e da evolução do enquadramento económico".

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