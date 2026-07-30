Zu da Sonae expande rede para 82 lojas com compra de sete unidades PetOutlet

A Zu, marca do grupo Sonae especializada em produtos e cuidados para animais de estimação, anunciou esta quinta-feira, 30 de julho, a compra de sete lojas da rede PetOutlet. A Zu vai integrar os 29 trabalhadores destas unidades agora adquiridas, diz em comunicado. O custo do negócio não foi revelado.

Com esta operação aquisitiva, que se segue a um movimento de abertura de dez lojas desde o início deste ano, a Zu passa a responder por uma rede de 82 espaços no mercado nacional. E projeta novos passos de crescimentos para os próximos meses.

A compra das sete lojas da PetOutlet permitem à Zu estender o negócio à Trofa, Valongo, Vila Nova de Gaia (em Avintes e Gulpilhares), Santa Maria da Feira, Ovar e Olhão. Estes novos espaços da marca estão inseridos em power centers e centros comerciais que integram supermercados e hipermercados da MC.

“Este passo insere-se numa estratégia de expansão acelerada no mercado português", diz no comunicado, Tobias Azevedo, Head of Iberia Musti Group.

Recorde-se que o grupo Sonae comprou a finlandesa Musti, em 2024, e integrou a ZU neste grupo.

Como explica o filho de Paulo Azevedo e neto de Belmiro de Azevedo, "estas sete lojas somam-se às 10 aberturas orgânicas já concretizadas em 2026, refletindo uma estratégia mista de crescimento, orgânico e por aquisição, que a marca continuará a desenvolver nos próximos meses”.

A Zu, fundada em dezembro de 2014, presta serviços nas áreas de medicina veterinária, banhos e tosquias, para além de comercializar produtos de alimentação, higiene, produtos veterinários e acessórios. Emprega mais de 400 pessoas.