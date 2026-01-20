Netflix não desiste da Warner Bros e oferece 71 mil milhões em dinheiro

São 82,7 mil milhões de dólares (cerca de 71 mil milhões de euros) que a Netflix está a colocar, em dinheiro, em cima da mesa para conseguir comprar os ativos de estúdio e streaming da Warner Bros Discovery. O objetivo é forçar o negócio e impedir que a Paramount compre a empresa responsável por produções como “Game of Thrones”, “Harry Potter” ou “Batman”.A Paramount alterou os seus termos e lançou uma campanha agressiva nos meios de comunicação para tentar convencer os acionistas de que a sua oferta é superior, mas a Warner Bros rejeitou a empresa liderada por David Ellison.“O nosso acordo revisto, totalmente em dinheiro, permitirá acelerar o calendário para a votação dos acionistas e proporcionará maior segurança financeira”, afirmou Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, num comunicado.As ações da Netflix subiram 1,2% nas negociações pré-mercado. As ações da Paramount caíram 1%, enquanto as da Warner Bros permaneceram praticamente inalteradas.“O valor da fusão é um montante fixo em dinheiro a ser pago por uma empresa com grau de investimento, proporcionando aos acionistas (da Warner Bros) certeza de valor e liquidez imediatamente após a conclusão da fusão”, disse a Warner Bros em comunicado.