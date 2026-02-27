Nova coleção da Salsa tem assinatura de AKACORLEONE

São muitas as marcas, até no universo do luxo, que fazem cada vez mais parcerias com artistas plásticos para conquistar novos públicos. Em Portugal, a Vista Alegre tem-se mantido constante nas coleções assinadas com artistas internacionais e até no vinho a Casa Ermelinda Freitas surpreendeu no ano passado, ao apresentar uma garrafa com um rótulo assinado por uma artista plástica.

A empresa do norte Salsa Jeans não fugiu à tendência e apresentou esta semana a coleção cápsula AKACORLEONE x SALSA JEANS, no seguimento daquilo que tem sido uma iniciativa da marca já com algum tempo. A Proudtuguese Series foi lançada pela Salsa precisamente para promover o diálogo com diferentes áreas culturais e artísticas.

Esta é a segunda edição que a Salsa Jeans leva a cabo – Álvaro Siza Vieira foi o primeiro escolhido, em 2023 – desta vez com AKACORLEONE, numa coleção que celebra a multiculturalidade e a pluralidade de idiomas, bandeiras, cores e histórias que enriquecem Portugal, numa mensagem que também se entende como política e provocadora.

A coleção conta com 15 peças para adulto (mulher e homem), desde vestuário a acessórios, incluindo t-shirts, sweatshirts, denim e outerwear. Um dos elementos centrais da coleção é um colete que incorpora de forma expressiva o trabalho gráfico de AKACORLEONE, reinterpretado para o universo do denim e do quotidiano.