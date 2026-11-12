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Nvidia: Jensen Huang não resiste e deixa o cargo de CEO. O que se segue?

Sob fogo por alegações de casos extraconjugais que podem até ter resultado em espionagem, CEO da Nvidia abdicou do cargo depois de uma reunião de emergência do conselho de administração
Jensen Huang, CEO da Nvidia sob pressão
Jensen Huang, CEO da Nvidia sob pressão EPA/HANNIBAL HANSCHKE
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O relacionamento extraconjugal que Huang admitiu ter tido com uma empresária chinesa (Alice Huang), suspeita pelos serviços de inteligência dos EUA de ter ligações à espionagem de Pequim, e as alegações de um segundo relacionamento interno com Kimberly Powell, presidente da divisão de saúde da própria Nvidia, colocaram a empresa em tumulto. Esta quinta-feira (12),  Jensen Huang renunciou mesmo ao cargo da empresa que cofundou em Silicon Valley no início da década de 1990 e que se transformou, nos últimos anos, numa das gigantes tecnológicas mais importantes do mundo.

A demissão de Huang surge na sequência de uma reunião de Conselho de Administração (CA) na quarta-feira (11), que expôs o facto de a empresa não ter um plano de sucessão público nem um "número dois" claramente designado para substituir o cofundador, a quem respondem cerca de 60 executivos, diretamente. Em comunicado nesta quinta-feira, a Nvidia confirmou a saída de Huang e adiantou que "Colette Kress, atual Vice-Presidente Executiva e Diretora Financeira da NVIDIA, concordou em atuar como Diretora Executiva interina."

Fontes citadas pela Bloomberg e pela Reuters já revelavam anteriormente que o CA explorou vários cenários para substituir, pelo menos internamente, Huang, e houve dois nomes que se terão destacado como favoritos: Colette Kress, atual CFO da empresa, e Ian Buck, responsável pela área de data centers, engenharia e desenvolvimento de software. Kress, diziam as mesmas fontes, era a hipótese mais provável para a sucessão interina, enquanto o nome de Buck estará mais bem posicionado para assumir o cargo a longo prazo.

A urgência da decisão prende-se, sobretudo, com a próxima terça-feira, dia para o qual está marcada a apresentação de resultados da tecnológica. Os títulos da empresa têm sido bastante penalizados esta semana, com uma queda acentuada das ações da Nvidia (mais de 8% nas negociações após o fecho de ontem, acumulando perdas superiores a 20% no último mês).

Anatomia de vários casos extraconjugais

A crise de liderança que levou ao afastamento do histórico fundador e CEO da empresa não se prendeu somente com o facto de o executivo ter tido um caso – que entretanto assumiu publicamente – com uma alegada espia chinesa, o que transforma o caso num assunto de segurança nacional, mas também com conduta interna e conflitos de interesses.

Recorde-se que Huang assumiu, no início desta semana, ter mantido um relacionamento extraconjugal com Alice Huang (cujo nome chinês é Huang Le), uma empresária de nacionalidade chinesa sem qualquer grau de parentesco com o CEO, apesar da partilha de apelido. Executiva da Megaspeed, uma empresa de centros de dados sediada em Singapura que se tornou parceira de cloud e uma das maiores compradoras de chips de Inteligência Artificial da Nvidia, Alice Huang está na mira das autoridades dos EUA. É que os serviços de inteligência norte-americanos suspeitam que a executiva foi recrutada pelo Ministério da Segurança do Estado da China para obter informações privilegiadas. Além disso, a Megaspeed já estava sob investigação criminal pelo Departamento de Justiça dos EUA por suspeitas de atuar como intermediária para desviar chips da Nvidia para entidades chinesas, contornando as sanções e restrições de exportação impostas por Washington.

Em outubro passado, o The New York Times já tinha dado conta da proximidade entre Alice e Jensen, num episódio que foi rapidamente desvalorizado pela Nvidia. A empresa justificou que os encontros entre ambos faziam parte da rotina semanal do CEO com vários clientes. No entanto, no passado dia 8 de novembro, Jensen Huang enviou uma mensagem interna aos funcionários a admitir ter sido infiel à sua esposa e a pedir desculpa – ainda que não nomeasse Alice, confirmava assim a relação. Do lado de Pequim, há uma taxativa recusa sobre as acusações de espionagem, classificando-as como uma campanha de difamação.

O Conselho de Administração da Nvidia estava, aliás, inclinado a manter Huang no cargo enquanto se investigava a relação do CEO com Alice Huang e as respetivas implicações da mesma. Até que uma nova revelação do The New York Times alterou abruptamente o cenário: cinco atuais e antigos funcionários da Nvidia denunciaram que Jensen Huang manteve um segundo relacionamento extraconjugal com Kimberly Powell, vice-presidente da divisão de saúde da empresa.

Segundo a reportagem, ambos terão sido filmados em momentos íntimos num hotel em San Jose, na Califórnia, durante uma conferência da empresa em março. Ainda que o código de conduta da Nvidia não proíba explicitamente relações entre colegas, tem alertas claros contra conflitos de interesses decorrentes de relações pessoais e exige que os gestores de topo sirvam de modelo ético: o facto de Powell ser uma das 60 executivas que reporta diretamente ao CEO agrava ainda mais a situação.

E agora?

Foi contratada pelo CA a sociedade de advogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para conduzir uma auditoria independente e preceber se a segurança nacional dos EUA ou segredos industriais da Nvidia foram comprometidos, e se o CEO favoreceu comercialmente a Megaspeed devido ao seu envolvimento pessoal.

No entretanto, o presidente Donald Trump confirmou que o FBI está a investigar o relacionamento de Huang com a alegada agente chinesa e os diretores da CIA e da Inteligência Nacional deram um briefing confidencial aos líderes do Congresso. Os presidentes de três comités da Câmara dos Representantes intimaram, no mesmo dia, Jensen Huang a prestar esclarecimentos à porta fechada.

Sem surpresa, na sequência os acionistas da Nvidia avançaram com uma ação coletiva (class action) contra a empresa e contra Huang, acusando-os de fraude por terem ocultado a relação com uma suspeita de espionagem e por terem emitido declarações enganosas ao mercado sobre a natureza dos negócios com a Megaspeed.

Ou seja: foi criada uma tempestade perfeita que junta quebra de confiança na governação da Nvidia, potenciais violações de compliance interno, escrutínio federal e risco reputacional, o que obrigou a estas manobras da emergência para afastar Huang da presidência-executiva da empresa.

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