Nvidia: Jensen Huang não resiste e deixa o cargo de CEO. O que se segue?

O relacionamento extraconjugal que Huang admitiu ter tido com uma empresária chinesa (Alice Huang), suspeita pelos serviços de inteligência dos EUA de ter ligações à espionagem de Pequim, e as alegações de um segundo relacionamento interno com Kimberly Powell, presidente da divisão de saúde da própria Nvidia, colocaram a empresa em tumulto. Esta quinta-feira (12), Jensen Huang renunciou mesmo ao cargo da empresa que cofundou em Silicon Valley no início da década de 1990 e que se transformou, nos últimos anos, numa das gigantes tecnológicas mais importantes do mundo.

A demissão de Huang surge na sequência de uma reunião de Conselho de Administração (CA) na quarta-feira (11), que expôs o facto de a empresa não ter um plano de sucessão público nem um "número dois" claramente designado para substituir o cofundador, a quem respondem cerca de 60 executivos, diretamente. Em comunicado nesta quinta-feira, a Nvidia confirmou a saída de Huang e adiantou que "Colette Kress, atual Vice-Presidente Executiva e Diretora Financeira da NVIDIA, concordou em atuar como Diretora Executiva interina."

Fontes citadas pela Bloomberg e pela Reuters já revelavam anteriormente que o CA explorou vários cenários para substituir, pelo menos internamente, Huang, e houve dois nomes que se terão destacado como favoritos: Colette Kress, atual CFO da empresa, e Ian Buck, responsável pela área de data centers, engenharia e desenvolvimento de software. Kress, diziam as mesmas fontes, era a hipótese mais provável para a sucessão interina, enquanto o nome de Buck estará mais bem posicionado para assumir o cargo a longo prazo.

A urgência da decisão prende-se, sobretudo, com a próxima terça-feira, dia para o qual está marcada a apresentação de resultados da tecnológica. Os títulos da empresa têm sido bastante penalizados esta semana, com uma queda acentuada das ações da Nvidia (mais de 8% nas negociações após o fecho de ontem, acumulando perdas superiores a 20% no último mês).

Anatomia de vários casos extraconjugais

A crise de liderança que levou ao afastamento do histórico fundador e CEO da empresa não se prendeu somente com o facto de o executivo ter tido um caso – que entretanto assumiu publicamente – com uma alegada espia chinesa, o que transforma o caso num assunto de segurança nacional, mas também com conduta interna e conflitos de interesses.

Recorde-se que Huang assumiu, no início desta semana, ter mantido um relacionamento extraconjugal com Alice Huang (cujo nome chinês é Huang Le), uma empresária de nacionalidade chinesa sem qualquer grau de parentesco com o CEO, apesar da partilha de apelido. Executiva da Megaspeed, uma empresa de centros de dados sediada em Singapura que se tornou parceira de cloud e uma das maiores compradoras de chips de Inteligência Artificial da Nvidia, Alice Huang está na mira das autoridades dos EUA. É que os serviços de inteligência norte-americanos suspeitam que a executiva foi recrutada pelo Ministério da Segurança do Estado da China para obter informações privilegiadas. Além disso, a Megaspeed já estava sob investigação criminal pelo Departamento de Justiça dos EUA por suspeitas de atuar como intermediária para desviar chips da Nvidia para entidades chinesas, contornando as sanções e restrições de exportação impostas por Washington.

Em outubro passado, o The New York Times já tinha dado conta da proximidade entre Alice e Jensen, num episódio que foi rapidamente desvalorizado pela Nvidia. A empresa justificou que os encontros entre ambos faziam parte da rotina semanal do CEO com vários clientes. No entanto, no passado dia 8 de novembro, Jensen Huang enviou uma mensagem interna aos funcionários a admitir ter sido infiel à sua esposa e a pedir desculpa – ainda que não nomeasse Alice, confirmava assim a relação. Do lado de Pequim, há uma taxativa recusa sobre as acusações de espionagem, classificando-as como uma campanha de difamação.

O Conselho de Administração da Nvidia estava, aliás, inclinado a manter Huang no cargo enquanto se investigava a relação do CEO com Alice Huang e as respetivas implicações da mesma. Até que uma nova revelação do The New York Times alterou abruptamente o cenário: cinco atuais e antigos funcionários da Nvidia denunciaram que Jensen Huang manteve um segundo relacionamento extraconjugal com Kimberly Powell, vice-presidente da divisão de saúde da empresa.

Segundo a reportagem, ambos terão sido filmados em momentos íntimos num hotel em San Jose, na Califórnia, durante uma conferência da empresa em março. Ainda que o código de conduta da Nvidia não proíba explicitamente relações entre colegas, tem alertas claros contra conflitos de interesses decorrentes de relações pessoais e exige que os gestores de topo sirvam de modelo ético: o facto de Powell ser uma das 60 executivas que reporta diretamente ao CEO agrava ainda mais a situação.

E agora?

Foi contratada pelo CA a sociedade de advogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para conduzir uma auditoria independente e preceber se a segurança nacional dos EUA ou segredos industriais da Nvidia foram comprometidos, e se o CEO favoreceu comercialmente a Megaspeed devido ao seu envolvimento pessoal.

No entretanto, o presidente Donald Trump confirmou que o FBI está a investigar o relacionamento de Huang com a alegada agente chinesa e os diretores da CIA e da Inteligência Nacional deram um briefing confidencial aos líderes do Congresso. Os presidentes de três comités da Câmara dos Representantes intimaram, no mesmo dia, Jensen Huang a prestar esclarecimentos à porta fechada.

Sem surpresa, na sequência os acionistas da Nvidia avançaram com uma ação coletiva (class action) contra a empresa e contra Huang, acusando-os de fraude por terem ocultado a relação com uma suspeita de espionagem e por terem emitido declarações enganosas ao mercado sobre a natureza dos negócios com a Megaspeed.

Ou seja: foi criada uma tempestade perfeita que junta quebra de confiança na governação da Nvidia, potenciais violações de compliance interno, escrutínio federal e risco reputacional, o que obrigou a estas manobras da emergência para afastar Huang da presidência-executiva da empresa.