Nvidia investe 100 mil milhões na OpenAI

A Nvidia e a OpenAI, as duas gigantes tecnológicas americanas que impulsionam a corrida dos Estados Unidos pela superinteligência artificial, anunciaram esta segunda-feira, 23 de setembro, uma significativa parceria que inclui planos para a construção de um enorme centro de dados e um investimento de 100 mil milhões de dólares da fabricante de chips, a Nvidia, na startup.O anúncio, citado pelo Wall Street Journal, vai permitir à OpenAI construir e implantar pelo menos 10 gigawatts de sistemas Nvidia nos seus centros de dados de inteligência artificial, com o objetivo de treinar e executar a próxima geração de modelos de inteligência artificial. A quantidade de eletricidade que está em causa é, aproximadamente, comparável à que é consumida por oito milhões de habitações. Esta parceria é particularmente significativa tendo em conta o âmbito e a dimensão do investimento na criação de modelos de IA, na esperança de criar superinteligência.“Este é um projeto gigante”, disse o presidente executivo da Nvidia, Jensen Huang, na segunda-feira, numa aparição na CNBC, referindo-se à OpenAI como «a empresa de software que mais cresce na história”.O executivo, à semelhança do que acontece com o CEO da OpenAI, Sam Altman, prevê que, no futuro, a economia dependerá muito mais do poderio dos computadores, num nível que ainda não está disponível atualmente. A parceria é, portanto, uma aposta na melhoria contínua dos modelos de inteligência artificial, e baseada na crença, essencialmente, de que investimentos de centenas de milhares de milhões de dólares de investidores, empresas, governos e financiadores de Wall Street criarão modelos de IA capazes de transformar profundamente as economias e a sociedade.“O que resultará desse supercérebro será notável de uma forma que acho que ainda não conseguimos imaginar”, disse, por seu lado, Altman, também em declarações à CNBC, citadas pelo mesmo Wall Street Journal.A publicação esclarece ainda que a Nvidia fará o investimento na OpenAI progressivamente, à medida que cada gigawatt for implantado para dar apoio ao data center e à capacidade de energia. As empresas revelaram ainda que planeiam finalizar os detalhes da sua nova parceria nas próximas semanas, e que esta nova parceria visa complementar o trabalho que tem sido feito em conjunto com outros players do mercado, como é o caso da Microsoft, a Oracle, a SoftBank e os parceiros Stargate.