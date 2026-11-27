É aqui que a discussão deixa de ser apenas migratória para se tornar profundamente laboral e regulatória - e é geralmente aqui que muitos preferem deixar a reflexão de lado, mesmo quando se fala de novas regras a serem impostas ao setor.

A exigência de maior rigor nos exames, o domínio mínimo da língua portuguesa, o controlo mais apertado sobre a equivalência de cartas de condução e o travão aos subalugueres em cascata são passos necessários para devolver segurança e credibilidade ao serviço. Mas há uma linha ténue entre regular para proteger e legislar apenas para filtrar. Se as novas regras servirem apenas para erguer barreiras à entrada de motoristas sem mexer na responsabilidade das plataformas nem na opacidade dos operadores intermediários, estaremos apenas a limpar a montra enquanto mantemos intacto o modelo que fabrica precariedade.

Mas há também uma dimensão sociológica que raramente assumimos quando olhamos para este fenómeno: a nossa própria escolha enquanto passageiros. Preferimos o TVDE ao táxi tradicional não apenas pelo preço ou pela previsibilidade da tarifa no ecrã, mas pela ilusão de controlo e pela despersonalização da relação. O táxi, durante décadas, representou uma interação social - por vezes ríspida, opinativa, marcada pelo rádio ligado e pela conversa não solicitada de um profissional que conhecia a cidade melhor do que o cliente.

A aplicação veio domesticar essa viagem: substituiu o diálogo pela avaliação de cinco estrelas (ou de uma), o improviso do percurso pela linha azul do GPS e a negociação humana pela frieza do algoritmo. Procura-se um serviço silencioso, submisso à nota que se deixa no fim da viagem, e encontra-se nele uma mão-de-obra recém-chegada que, precisamente pela sua vulnerabilidade, tende a aceitar essa invisibilidade sem contestação.

O setor dos TVDE expõe assim a nu uma certa contradição coletiva: queremos cidades com mobilidade imediata, barata e disponível 24 horas por dia, mas há quem torça o nariz à realidade social que sustenta essa conveniência. Queremos os serviços, mas há quem preferísse que a transição demográfica, inevitável, acontecesse sem ruído, sem fricção e sem obrigar a reformar leis laborais pensadas para o século passado.

Portugal precisa de imigração para sustentar a sua demografia e o seu crescimento, e precisa de regras claras que garantam qualidade, segurança e integração efetiva. O que não precisa é de criar uma subclasse laboral invisível, fechada dentro de automóveis alugados à semana, onde a lei aperta sempre no elo mais fraco. Integrar não é apenas abrir a porta ou endurecer exames; é garantir que o trabalho dignifica e permite sair da sobrevivência. Caso contrário, continuaremos a viajar confortavelmente no banco de trás enquanto fingimos que o país não está a acumular tensão no banco da frente.