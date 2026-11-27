O algoritmo pode não ter nacionalidade, mas o volante tem rosto
Basta pedir um carro numa qualquer plataforma digital à saída do aeroporto de Lisboa ou numa noite de chuva no Porto para perceber que o retrato demográfico de Portugal mudou mais depressa no asfalto do que nas estatísticas oficiais. O rosto que surge no telemóvel, e minutos depois atrás do volante, pertence cada vez mais a quem chegou ao país à procura de uma porta de entrada. E os TVDE tornaram-se exatamente isso: a sala de espera da economia portuguesa.
O debate sobre a imigração tende a oscilar entre dois extremos confortáveis e igualmente preguiçosos. De um lado, o alarmismo que olha para a rua e vê apenas desregulação, insegurança e choque cultural. Do outro, a ingenuidade abstrata que celebra a diversidade sem olhar para as condições materiais em que essa integração acontece. E entre uma e outra, perde-se o essencial e que tendemos a esquecer: a economia real, feita de turnos de doze horas, margens esmagadas e contratos opacos.
Nos TVDE, como nas entregas ao domicílio, na construção ou na restauração, a imigração não veio “roubar” empregos que estavam a ser disputados em fila pelos trabalhadores nacionais, ao contrário do que muitos gostam de apregoar. Veio, na verdade, preencher um vazio estrutural num setor desenhado para funcionar no limite da rentabilidade. Quando a tarifa base mal cobre o combustível, a comissão da plataforma e a depreciação da viatura, o modelo de negócio só fecha as contas se houver quem aceite trabalhar mais horas por menos rendimento líquido. Quem acaba de chegar, sem rede familiar e com a urgência de enviar dinheiro ou pagar um quarto partilhado, tem uma tolerância ao risco e ao desgaste que o mercado local já não tem - nem quer ter.
Se as novas regras servirem apenas para erguer barreiras à entrada de motoristas sem mexer na responsabilidade das plataformas nem na opacidade dos operadores intermediários, estaremos apenas a limpar a montra enquanto mantemos intacto o modelo que fabrica precariedade.
É aqui que a discussão deixa de ser apenas migratória para se tornar profundamente laboral e regulatória - e é geralmente aqui que muitos preferem deixar a reflexão de lado, mesmo quando se fala de novas regras a serem impostas ao setor.
A exigência de maior rigor nos exames, o domínio mínimo da língua portuguesa, o controlo mais apertado sobre a equivalência de cartas de condução e o travão aos subalugueres em cascata são passos necessários para devolver segurança e credibilidade ao serviço. Mas há uma linha ténue entre regular para proteger e legislar apenas para filtrar. Se as novas regras servirem apenas para erguer barreiras à entrada de motoristas sem mexer na responsabilidade das plataformas nem na opacidade dos operadores intermediários, estaremos apenas a limpar a montra enquanto mantemos intacto o modelo que fabrica precariedade.
Mas há também uma dimensão sociológica que raramente assumimos quando olhamos para este fenómeno: a nossa própria escolha enquanto passageiros. Preferimos o TVDE ao táxi tradicional não apenas pelo preço ou pela previsibilidade da tarifa no ecrã, mas pela ilusão de controlo e pela despersonalização da relação. O táxi, durante décadas, representou uma interação social - por vezes ríspida, opinativa, marcada pelo rádio ligado e pela conversa não solicitada de um profissional que conhecia a cidade melhor do que o cliente.
A aplicação veio domesticar essa viagem: substituiu o diálogo pela avaliação de cinco estrelas (ou de uma), o improviso do percurso pela linha azul do GPS e a negociação humana pela frieza do algoritmo. Procura-se um serviço silencioso, submisso à nota que se deixa no fim da viagem, e encontra-se nele uma mão-de-obra recém-chegada que, precisamente pela sua vulnerabilidade, tende a aceitar essa invisibilidade sem contestação.
O setor dos TVDE expõe assim a nu uma certa contradição coletiva: queremos cidades com mobilidade imediata, barata e disponível 24 horas por dia, mas há quem torça o nariz à realidade social que sustenta essa conveniência. Queremos os serviços, mas há quem preferísse que a transição demográfica, inevitável, acontecesse sem ruído, sem fricção e sem obrigar a reformar leis laborais pensadas para o século passado.
Portugal precisa de imigração para sustentar a sua demografia e o seu crescimento, e precisa de regras claras que garantam qualidade, segurança e integração efetiva. O que não precisa é de criar uma subclasse laboral invisível, fechada dentro de automóveis alugados à semana, onde a lei aperta sempre no elo mais fraco. Integrar não é apenas abrir a porta ou endurecer exames; é garantir que o trabalho dignifica e permite sair da sobrevivência. Caso contrário, continuaremos a viajar confortavelmente no banco de trás enquanto fingimos que o país não está a acumular tensão no banco da frente.