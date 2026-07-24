O dinheiro inteligente no dia a dia

Estas são dúvidas de fundo para um grande número de pessoas que por diversas razões têm o dinheiro contado e, possivelmente, nada sobra ou, no pior dos casos, ainda fica um “buraco”. Vamos tentar ajudar com soluções simples e despretensiosas. Mais. Independentemente de ter um rendimento baixo para as despesas que tem, ou ter um rendimento médio e superior às despesas, a elaboração de um orçamento mensal simples é uma peça de gestão da casa e que permite ver onde é possível poupar, ou é possível “esticar” o dinheiro disponível.

Tudo começa por um rendimento que pode ser fixo, via ordenado, subsídio da segurança social, ou património e, logo, pode ser um rendimento fixo ou em parte variável. Isto começa por ser relevante porque se há várias componentes, todas as despesas fixas devem concentrar-se naquilo que é o rendimento fixo, e todas as despesas que não são criticas para o mês devem entrar no rendimento variável, nomeadamente para quem trabalha com comissões. Já sobre as despesas, estas devem ser organizadas por importância: alimentação para o mês e medicamentos; crédito à habitação, condomínio e seguro de vida mensal; depois as despesas obrigatórias, caso do gás, eletricidade, água e telecomunicações, incluindo a parte residencial e o telemóvel; ainda as despesas obrigatórias com os filhos, caso de propinas, despesas extracurriculares, alimentação e, eventualmente, transportes. Depois temos as despesas necessárias, mas que podem variar, como o vestuário para a família, entretenimento, viagens, restaurantes, combustíveis; e ainda as despesas obrigatórias que são semestrais ou anuais, caso do seguro do carro, seguro do condomínio, check-up médico, seguro de saúde.

Na verdade, depois de elencarmos as despesas concluímos que há muitas despesas para a elaboração do orçamento familiar.

Para nos ajudar, e caso não tenha conhecimentos mínimos de excel, existe uma série de plataformas. Aquilo que queremos é fazer um orçamento mensal de forma simples para, a partir daqui, conseguir redesenhar um plano para poupar algumas das despesas ou alocar os recursos de uma forma mais inteligente. E, para nos ajudar, temos a resposta em simuladores a que facilmente poderemos recorrer. O nosso preferido é o www.todoscontam.pt, da responsabilidade da ASF, do Banco de Portugal e da CMVM e integrado no Plano Nacional de Formação Financeira. Mas há muitos outros, caso do www.doutorfinancas.pt, da deco.proteste.pt, do www.idealista.pt; ou da www.gestlifes.com.

Impostos descomplicados

Falemos agora de outra maneira de tornar o dinheiro “inteligente” via os impostos, uma obrigação de quem trabalha por contra própria ou por contra de outrem. A entrega do IRS não tem nada de complicado, pode fazê-lo via o portal das finanças (www.portaldasfinancas.pt) ou solicitar a um contabilista que o faça por si, embora neste caso possa envolver algum pagamento. Para que a entrada do IRS corra bem é preciso preparar, no ano anterior, um conjunto alargado de despesas de forma a otimizar o deve e o haver, e acabar o ano a receber alguma devolução. Antes de mais para se obter uma devolução de IRS é preciso fazer entregas ao longo do ano, ou através da retenção na folha do vencimento por parte da entidade patronal, ou através de entregas diretas nas Finanças para quem é trabalhador por conta de outrem. Quem não faz entregas, naturalmente nada terá a receber e, pode muito bem vir a ter de pagar o IRS.

As entregas de declarações de 2026 relativas a 2025 foram feitas até junho e, logo, temos de preparar a entrega de IRS para 2027. É necessário recolher todas as despesas que se façam ao longo deste ano através de recibos, sendo relevante a saúde e onde se inclui tudo – muito embora algumas despesas como óculos e lentes graduadas obriguem a receita médica, tal como medicamentos que tenham o IVA de 23% também obriguem a receita médica. A par da saúde deve incluir as despesas de educação dos menores e encargos da educação, quer dos filhos ou dos próprios sujeitos ativos. É o caso de formações, especializações e outras vertentes da educação. Há também outras despesas onde pode ir buscar benefícios, como cabeleireiros, oficinas de mecânica, seguros de vida e saúde, passes sociais mensais, ou despesas com ascendentes, sendo que todas as outras despesas entram no capítulo de despesas gerais e podem dar alguma bonificação.

Também as despesas com juros de habitação própria e permanente em contratos antigos dão benefícios. Isto significa que a simples despesa do combustível, do supermercado, da compra de roupa, as viagens e muitas outras atividades dão benefícios. Basta pedir a fatura com o número fiscal de contribuinte (NIF). E há um estatuto especial para os jovens com o IRS Jovem que dá benefícios excecionais, mas é preciso enquadrar-se. Como o nome indica é para jovens até aos 35 anos e que começaram a trabalhar.

Os beneficiários têm isenção no 1º ano do IRS que deveriam pagar sobre os rendimentos do trabalho próprio ou por conta de outrem, caindo para 75% de isenção no 2º ao 4º ano de declarações, depois 50% de isenção do 5º ao 7º ano de declarações de IRS, e 25% nos dois últimos anos de isenções. Todos os anos o Orçamento de Estado define o teto máximo sobre o qual se aplicam as isenções do IRS Jovem, sendo que o valor relativo a 2026 é de 29.377,15 euros. Depois de tudo isto que passa a ser rotina, é preciso ir ao Portal das Finanças (www.portaldasfinancas.gov.pt), com a chave de acesso que as Finanças fornecem, para verificar se as despesas estão lá e, por vezes, responder a alguma pergunta, nomeadamente na área de saúde onde se questiona se tem, ou não, receita médica e, dessa forma, será classificado como saúde ou despesa geral.

Uma última nota: faça simulações de entrega como casado ou em declaração separada, para ver a melhor opção. Verifique na simulação se o englobamento de juros e rendas com o rendimento do trabalho é vantajoso, o que pode acontecer se tiver retenções elevadas. E, por último, não aceite o IRS automático que as Finanças oferecem sem verificar todos os anexos, ou se todo o agregado familiar está incluído, ou ainda se todas as deduções que juntou ao longo do ano estão refletidas no documento.