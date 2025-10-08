OE 2026 vai ser entregue amanhã, um dia antes do previsto

O Governo decidiu antecipar a entrega da proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE 2026) para esta quinta-feira, um dia antes do que estava previsto - ou, na verdade, um dia antes da data limite legal. Apanhando toda a gente de surpresa, o Executivo liderado por Luís Montenegro anunciou que a pen drive com a proposta será entregue ao Parlamento amanhã às 12h, pela mão de Joaquim Miranda Sarmento.Na mesma nota de agenda, divulgada na tarde desta quarta-feira, dia 8 de outubro, pelo gabinete do ministro da tutela, a conferência de imprensa para apresentação da proposta orçamental está marcada para as 13h15, no Terreiro do Paço.Legalmente, o documento pode ser entregue à Assembleia da República (AR) até dia 10 de outubro. Não raras vezes, Orçamentos do Estado foram entregues muito perto do final das datas legais, já pela noite dentro. No entanto, Miranda Sarmento parece estar decidido a contrariar a tradição. Já no ano passado, a apresentação do documento foi marcada para meio do dia. Este ano, o ministro das Finanças antecipa mesmo em 24h a entrega e a apresentação do documento que trará um "mínimo de alterações fiscais", garantiu recentemente.Entre as mais esperadas estão as descidas no IRS e as atualizações do IMI e do IMT. Poderá haver ainda surpresas no que ao orçamento da Defesa e da Saúde diz respeito.No que respeita ao calendário parlamentar, está previsto que a partir de 24 de outubro comecem os trabalhos na AR, com a audição do ministro das Finanças. No mesmo dia, durante a tarde, será a vez da ministra do Trabalho e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, estar perante os deputados.No final dessa semana, a 27 e 28 de outubro, o documento vai então ser debatido na generalidade, sendo votado no último dia. Depois disso, entra na fase da especialidade, com as apresentações de propostas dos partidos, que serão votadas a partir de dia 20 de novembro. O debate e votação final global do OE 2026 estão marcados para dia 27 de novembro. .Alívio fiscal no Orçamento do Estado para 2026 pode chegar a mil milhões de euros.Governo quer canalizar mais de 500 milhões de euros do Orçamento do Estado para construção de casas acessíveis.Alteração à lei laboral e de bases da Saúde ficam fora do Orçamento de Estado de 2026