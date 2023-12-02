A almofada de promessas eleitorais

Ultrapassada a fase de aprovação final global do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), os partidos vão acelerar a campanha eleitoral. Agora já não é a cambalhota atrás do PS no polémico aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para veículos anteriores a 2007 que mais interessa, porque o recuo vai fazer esquecer depressa uma preocupação que tinha sido cravada em muitos portugueses - ainda assim, o peso dos impostos indiretos vai fazer-se sentir no próximo ano, apesar da redução de mais de 1700 milhões de euros no IRS. .O ministro das Finanças sabe bem que um dos méritos do seu Orçamento determina o caminho do futuro e, por isso, insistiu que a redução da dívida pública "não é um fetiche". Fernando Medina recordou no Parlamento, quarta-feira, que sem austeridade "reduzimos o défice e a dívida pública vencendo os dogmas das oposições" - e aqui dirigia-se tanto aos partidos à direita como à esquerda do Partido Socialista. "Em suma, a redução da dívida não é um capricho, não é um troféu, não é um fetiche. É o caminho que nos assegura mais recursos, que protege os mais vulneráveis e que garante a nossa soberania" - agora dirigindo-se já também ao próprio PS e à disputa pela liderança do partido..É que Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, apesar de ambos terem alinhado na governação de António Costa, estão em diapasões diferentes - e um deles mais distante na estratégia do Governo de redução do défice e da dívida: o primeiro, que considera "fundamental" que o Estado faça as pazes com os profissionais em "guerra", num comentário na SIC defendeu que a folga orçamental de quatro mil milhões que o Governo está a poupar para reduzir a dívida deveria ser usada na melhoria dos serviços da administração pública; o segundo, que considera que um Governo de bloco central "não é saudável para a democracia", está em linha com as "contas certas" de Fernando Medina, que vêm do tempo de Mário Centeno..A preocupação de Fernando Medina está´à vista, dirigiu-se também à própria bancada parlamentar socialista, sendo que o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, é o que mais se aproxima das políticas deste Governo. De resto, todos os partidos terão a tentação de ver no excedente uma almofada de promessas eleitorais. Não é preciso ir muito longe: o líder do PSD, Luís Montenegro, que se prepara para ir buscar reforços a independentes de peso e à Iniciativa Liberal, garante que a sua política é de "contas feitas" (numa alusão às "contas certas"), apelando claramente aos votos da classe média - que é justamente aquela que tem perdido maior poder de compra - e aos pensionistas, com promessas como a descida do IRS até ao oitavo escalão, a reposição integral do tempo de serviço dos professores e o rendimento mínimo garantido dos pensionistas até aos 820 euros. Ainda é cedo para medidas concretas tanto da direita como da esquerda, primeiro se verá quem será o candidato socialista às legislativas..Desde que Marcelo Rebelo de Sousa decidiu dissolver a Assembleia da República, permitindo antes que fosse aprovado o OE2024, que se viu que o excedente orçamental e a redução da dívida teriam um peso eleitoral na próxima campanha para as legislativas - a diferença vai estar na dose populista.