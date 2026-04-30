A banca continua a ser simples. O problema é tudo o resto

Há uma tendência curiosa na banca: quanto mais complexa se torna por dentro, mais tenta convencer-nos de que é incompreensível por fora. Entre rácios, siglas, relatórios de supervisão e discursos herméticos, quase esquecemos o essencial. E o essencial é simples: os bancos continuam a ser o mecanismo central que transforma poupança em investimento. Recebem o dinheiro de uns, emprestam-no a outros. É isto que os torna indispensáveis à economia.

E há um privilégio que amplifica esse papel: os bancos não se limitam a intermediar dinheiro, criam-no, de forma escritural, quando concedem crédito. O mecanismo da reserva fracionária permite-lhes multiplicar cada euro depositado, podem emprestar outro tanto. Esta capacidade, que remonta ao final da Idade Média, é o que fez da banca o motor do crescimento económico moderno.

Mas quando olhamos para Portugal, percebemos que esta engrenagem está longe de funcionar no seu potencial. Os depósitos estão em máximos históricos, reflexo de anos de incerteza e de uma cultura de poupança defensiva. E, não por acaso, são remunerados a níveis muito baixos, frequentemente abaixo da inflação. Ou seja, os portugueses perdem poder de compra para financiar bancos que, por sua vez, mostram pouco apetite pelo risco.

A prova está nos números. O rácio crédito-depósitos do sistema bancário português situa-se hoje em torno dos 80%. Isto significa que, por cada euro captado, os bancos emprestam apenas cerca de 80 cêntimos. É um contraste profundo com o período anterior a 2014, quando este rácio ultrapassava regularmente os 120% e, nalguns anos, chegava mesmo aos 140%. Nessa altura, a banca portuguesa emprestava muito mais do que captava, recorrendo a financiamento externo para alimentar o crédito. Depois da crise financeira e da crise da dívida soberana, o pêndulo oscilou para o extremo oposto: excesso de liquidez, prudência elevada e um rácio que, em 2021, já se situava abaixo dos 85%. Hoje, a tendência mantém-se. Há dinheiro, mas falta vontade de o transformar em crédito produtivo.