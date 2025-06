A Black Friday de Montenegro!

A estratégia do Partido Social Democrata para estas eleições já está bem definida; resta ver se consegue dar um reforço vitamínico a Montenegro, que por vezes parece estar com medo, algo frouxo, a dizer as coisas com medo ou falta de convicção. Ou mesmo paixão. Será que diz isto porque acredita ou porque lhe disseram que tinha que dizer? Parece que o casaco não lhe assenta totalmente bem e até confessa que é justo afirmar que o partido até agora esperava mais dele.