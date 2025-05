A cigarra e a formiga

Quando me centro em Portugal (e não me vou focar, hoje, nas múltiplas qualidades intrínsecas de um país à beira-mar plantado, com gastronomia ímpar, um clima de invejar habitado por um povo de brandos costumes que prima pela hospitalidade) não consigo entender como é que em 44 anos de vida, nunca ouvi dizer que Portugal estivesse num período bom, sem crise, com finanças sólidas e bem governado. Houve tempos melhores do que os que hoje vivemos - certamente! - mas nunca nada que nos colocasse no pelotão da frente dos exemplos a seguir.