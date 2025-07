A corrida entre o comboio e o autocarro de Lisboa ao Porto

Há uma grande diferença entre a ferrovia e a rodovia nas viagens Lisboa-Porto. A primeira, fazendo parte da aposta anunciada pelo Governo de Costa e que Pedro Nuno Santos garantia ser prioritária para o país, desde 22 de abril de 2007 (como damos conta nesta edição) não mudou em nada a oferta de lugares - e não se pense que a culpa é da procura, porque a taxa de ocupação diária dos comboios da CP está acima dos 70% e, à sexta-feira, tem quase lotação esgotada. Já na opção por estrada, as vias melhoraram bastante, principalmente as autoestradas, e a aposta das empresas transportadoras ao longo destes 15 anos tem sabido acompanhar as necessidades dos passageiros. Em boa verdade, os preços baixos e a crescente oferta de rotas tornam esta numa opção competitiva.