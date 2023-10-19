A economia social é relevante, mas não será suficiente

O setor da economia social é economicamente relevante - em 2020, pela conta satélite, 73 851 entidades geraram 3,2% do Valor Acrescentado Bruto, 5% das remunerações e 5,9% do emprego remunerado. Mas, mais do que isso, sabemos, mesmo sem medir (e as medições de impacto fazem falta), que gera impacto social relevante. Se poderia e deveria ser mais, com certeza que sim. Mas não vamos entrar nesse tema desta vez..Peço apenas que façam um exercício. Imaginem o nosso país sem economia social. Conseguem? Seria um país sem uma grande parte das atividades relacionadas com a cultura (teríamos a cultura da rede pública), seria um país sem atividades recreativas e desportivas (com exceção das SAD), um país sem a saúde providenciada pela economia social (pelas Ordens, pelas Misericórdias...), sem os serviços sociais prestados pelas IPSS (sem as creches e os jardins de infância da rede social, sem os lares, sem os serviços de apoio domiciliário, sem os centros comunitários, os centros de acolhimento, os CAFAP, um etc. e etc. sem fim de serviços sociais). Seria um país sem organizações de desenvolvimento local, sem escolas da rede sem fins lucrativos - cooperativas ou de ordens religiosas, um país sem organizações filantrópicas ou de voluntariado, sem partidos políticos, sindicatos e associações patronais, sem organizações religiosas - de qualquer religião....Não concebemos um país assim, pois não?.Convido-vos a olhar para a frente e a refletir sobre os problemas que temos hoje no país, na educação e saúde pública, na habitação, ao nível do emprego, e - dizem - uma crise está a chegar. Será que a economia social nos vai amparar - no futuro próximo e mais para a frente?.Diria que não será suficiente. Basta recordar o que se passou com os lares em plena pandemia. Os lares não chegam para a procura, muitos dos que existem não garantem condições dignas, há falta de pessoal, para não falar de pessoal qualificado....O que nos pode então valer, num contexto de desafios sociais crescentes? Mesmo sem crise, algumas projeções são assustadoras - por exemplo, as das demências nas próximas décadas..Alguns dirão que o Estado há de amparar. Deveria, até porque há direitos consagrados na Constituição. Mas (não) esperem sentados..Os problemas sociais, cada vez maiores e mais complexos exigem que as empresas assumam o seu papel, junto dos seus colaboradores e das comunidades onde operam, exigem que a sociedade civil se organize e acorde definitivamente de um estado de adormecimento em que tem estado há muito. Para o efeito temos de contrariar, nós portugueses, um traço cultural que está colado à nossa alma - o da elevada distância ao poder, aquela convicção de que as forças superiores (Estado, patrões, etc.) hão de resolver os nossos problemas. E temos de contrariar uma intrínseca desconfiança nos outros. O Atlas of European Values classifica Portugal como dos países europeus onde é menor a confiança que cada cidadão deposita nos outros. Sem confiança não se constrói tecido social. Sem confiança as pessoas não se juntam para resolver os seus problemas. Sem confiança não conhecemos os nossos vizinhos, não nos suportamos mutuamente nos desafios do dia-a-dia ou nos momentos difíceis. A sociedade tem de se tornar comunidade, rua a rua, quilómetro quadrado a quilómetro quadrado..Raquel Campos Franco, docente da Católica Porto Business School e fundadora da De-fora-a-fora