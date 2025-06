A importância das empresas familiares

Tive recentemente oportunidade de visitar uma empresa familiar na área industrial que é um exemplo claro de aposta na inovação e qualidade como fatores estratégicos para a criação de valor para o futuro. Uma empresa localizada em plena área metropolitana do Porto, muito ligada à dinâmica industrial desta importante região do país e que as novas gerações agarraram em termos de gestão com uma visão muito prática e centrada na valorização das variáveis centrais para o sucesso - aposta nas pessoas, qualidade de serviço, dinamização de redes de parceria e focalização no investimento inteligente - em particular o estrangeiro - como driver de inovação competitiva. Um exemplo claro de que as empresas familiares podem e devem ser um bom exemplo do modelo de gestão para o futuro que temos pela frente.