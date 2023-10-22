A importância de semear… e colher

A Portugal Ventures, sociedade de capital de risco maioritariamente pública, tem um portfolio de investimentos que abrange mais de 150 empresas participadas, a maioria das quais se encontra na fase inicial de desenvolvimento (seed, ou semente em português). Esta abordagem surgiu como resposta a uma lacuna ("falha de mercado"), particularmente nesta fase de desenvolvimento. A Portugal Ventures concebeu programas específicos para dar apoio à inovação proveniente dos centros de conhecimento nacionais, fornecendo os recursos no sentido de serem dados os primeiros passos no mundo do empreendedorismo..Através das três edições da call Innov-Id, realizadas em colaboração com a ANI - Agência Nacional de Inovação, recebemos um total de 313 candidaturas e selecionámos 70 projetos para investimento. Esta iniciativa levou à criação de 15 empresas, 258 empregos altamente qualificados, resultando no registo de 24 patentes..Ficamos particularmente satisfeitos ao verificar o crescente interesse do mercado por estas jovens empresas. Até ao momento, 30 destas startups conseguiram levantar (ou estão no processo de levantamento) de novas rondas de capital, atraindo 19 co-investidores, incluindo outras empresas de capital de risco e empresas do mundo corporativo, tanto nacionais como internacionais..O papel dos co-investidores é de grande importância para nós, uma vez que amplifica o investimento público, ajuda as startups a crescerem e a afirmarem-se pelo aumento da rede de contactos ao dispor destas empresas..Outro fator fundamental é o papel dos parceiros de ignição, que estão presentes por todo o país (já são 126). São responsáveis por apresentar as candidaturas junto da Portugal Ventures e afetar mentores aos projetos que recebem investimento..Esta colaboração em rede com os parceiros do ecossistema, com a sua vasta capilaridade, faz desta uma call especial e inclusiva. Muitos dos projetos que nos chegam são originários de áreas do interior, de territórios de baixa densidade..Também é digno de nota o facto de mais de 50% das startups participadas terem mulheres como CEO ou co-fundadoras, o que contrasta com a média de 22% no nosso portfólio total..Quando a organização da Web Summit tomou a decisão de se mudar para Lisboa, a maioria destas empresas ainda nem sequer existia..No passado dia 13 de outubro, foi anunciada a quarta edição da call Innov-Id, ao abrigo da qual financiaremos mais 10 projetos, no total de 1 milhão de euros. E não poderia ser em melhor altura, com a Web Summit à porta, o que inevitavelmente proporciona um ambiente rico em interações entre os diversos participantes do ecossistema empreendedor. É um verdadeiro caldeirão de inovação. Por mais que o vivenciemos, nunca nos deixa de empolgar..Como portugueses, temos muito a agradecer à Web Summit por ter escolhido Lisboa para sede do seu evento anual. Devemos reconhecer também o mérito dos participantes portugueses, que souberam aproveitar a oportunidade de estar na ribalta. Em especial, aos fundadores que, desde o início, pensam as suas empresas com ambição global..Chegados aqui, estamos convictos de que temos capacidade para mais, nomeadamente para colher os frutos da sementeira que plantamos. Agora, é nossa responsabilidade alcançar um consenso sobre as condições que farão a diferença na retenção dos nossos talentos individuais e coletivos, incluindo jovens bem preparados pelas nossas universidades. Devemos oferecer-lhes a oportunidade de permanecerem no país, envolvidos em projetos ambiciosos e desafiadores, com impacto global, ligados a startups de todo o mundo..A criação de hubs de conhecimento e desenvolvimento setoriais pode ser uma opção. Esses pólos podem reunir várias áreas - startups, academia, corporates - proporcionando um ambiente propício à troca de experiências e ao desenvolvimento do bem comum..Quanto à Web Summit, stay tunned: Innovation starts with an eye..Teresa Fiúza, executive vice-president Portugal Ventures