A incerteza económica está a envelhecer as lideranças

Um estudo publicado em abril passado, e assinado pelos economistas Kecht, Lizzeri e Saidi, mostra que houve um envelhecimento expressivo dos presidentes executivos das empresas nos últimos anos. Os dados concentram-se sobretudo nos EUA, mas a mesma tendência foi verificada na amostra utilizada de 19 países europeus, e englobam empresas cotadas e não cotadas.

Os economistas revelaram que a idade média de início de funções de um CEO saltou de 48 para 55 anos entre 2000 e 2023, enquanto a experiência acumulada antes da contratação também aumentou, naturalmente.

O envelhecimento das lideranças, mostra o estudo de Kecht, Lizzeri e Saidi, é particularmente significativo nas empresas que operam fora da bolsa – as grandes empresas muitas vezes desenvolvem os seus próprios quadros internamente, enquanto as empresas de menor dimensão recorrem fortemente a percursos externos diversificados, registando um envelhecimento mais acentuado na liderança, explicam os autores de Aging at the Very Top.

Portugal não foge à regra: a média da idade dos CEO em funções situa-se nos 56 anos.

No mesmo sentido, revelam outros dados publicados na semana pelo New York Post, a taxa de participação dos baby boomers – os nascidos entre 1946 e 1964 – na força de trabalho, atingiu os 19,2% nos EUA, um aumento em relação aos cerca de 12% registados na viragem do século. Nos EUA, 42% dos CEOs em funções tinham 60 anos ou mais, um nível considerado elevado em comparação com normas históricas, escreve o mesmo jornal.

Ou seja, há mais pessoas mais velhas a trabalhar, e há líderes mais velhos a dirigir as empresas. Os dados não deixam de causar alguma surpresa, sobretudo se pensarmos no atual momento de comunicação que vivemos: só ouvimos falar de inovação, startups, Inteligência Artificial, Tecnologia… tudo conceitos que nos remetem para juventude e energia.